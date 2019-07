CAN 2019 : Vingt-neuf ans après, l'Algérie revient sur le toit de l'Afrique

Dans : CAN 2019, Foot Mondial.

Finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 :

Stade International, Le Caire, Égypte.

Sénégal - Algérie : 0 à 1.

But : Bounedjah (2e) pour l'Algérie.

Grâce au but le plus rapide de la compétition, marqué par un Bounedjah heureux, sachant que Sané a détourné sa frappe dans la cage de Gomis (2e), l’Algérie retourne sur le toit du football africain. Vingt-neuf ans après leur titre à la CAN 1990, les Fennecs inscrivent donc un deuxième trophée à leur palmarès. Au grand dam du Sénégal, qui aurait pu bénéficier d’un penalty, pour une main de Guedioura (62e), avant que l'arbitre ne revienne sur sa décision après visionnage de la VAR. Les Lions de la Teranga restent donc bredouille en imitant les finalistes déchus de 2002...