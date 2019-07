CAN 2019 : L'Algérie n'a rien volé, Belmadi le rappelle

Dans : CAN 2019.

L'Algérie a remporté vendredi soir la Coupe d'Afrique des Nations après une finale très acharnée contre le Sénégal. Même si les Fennecs ont peiné lors de cette ultime rencontre de la CAN, le sélectionneur algérien a fait remarquer que sur l'ensemble de la compétition son équipe avait mérité ce couronnement continental.

« C'est extraordinaire. C'est historique. C'est la première CAN que l'on gagne en dehors de nos frontières. Depuis 1990, ç'a été un long passage vide. On est un pays de football. On mérite, je pense. Cette finale été un match très compliqué, très difficile. On savait que ça allait se jouer sur un détail. Les garçons ont tenu. Avec le tournoi qu'on a fait, meilleure attaque, meilleure défense : que demander de plus ? (...) Sans les joueurs, je ne suis rien. On a tendance à oublier qu'ils sont les acteurs principaux. Ce sont eux qui jouent, qui appliquent les consignes. Et ils l'ont fait merveilleusement bien, si ce n'est plus que ça », a confié, sur BeInSports, un Djamel Belmadi très ému par cette victoire qui a mis l'Algérie en feu.