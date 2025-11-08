ICONSPORT_252703_0027
kylian mbappé Caen

Le Caen de Mbappé n’est pas en crise, il le jure

SMC08 nov. , 15:00
parHadrien Rivayrand
Le SM Caen évolue cette saison en National. Les Normands ont d'ailleurs du mal à relever la tête suite à leur descente imprévue la saison passée. 
Le SM Caen, fort de l'arrivée récente du clan Mbappé, s'attendait à avoir des résultats séduisants. Mais c'est bien tout le contraire qui s'est produit. La saison passée, Caen est descendu en National. L'objectif est naturellement de remonter en Ligue 2 le plus rapidement possible, tout en reconstruisant des bases saines et solides. Mais après 13 matchs disputés cette saison, les hommes de Maxime d'Ornano ne sont que 10es au classement et déjà loin d'une possibilité de montée. Il reste cependant du temps au SM Caen et l'entraineur normand ne veut pas entendre parler de crise. 

Caen veut voir le positif 

Ces dernières heures, au sortir du match nul face à Paris 13 Atlético, Maxime d'Ornano a en effet indiqué dans des propos rapportés par Ouest France« La crise ? C’est peut-être un mot encore un peu fort. La crise, c’est surtout quand les joueurs ne se donnent pas. Moi, je ne vois pas ça, je vois un vestiaire qui est présent, qui s’entraîne, qui donne ce qu’il a à donner avec ses qualités du moment. (...) Il y a toujours urgence de résultats parce qu’on ne gagne pas »
Sur sa lancée, le coach caennais s'est aussi projeté sur le prochain marché des transferts hivernal, envoyant un message aux Mbappé : « Ce sont des discussions qui sont déjà ouvertes à ce sujet. Maintenant, quand il y a un effectif en place, il ne faut pas se tromper, amener une vraie plus-value et des joueurs qui correspondent à ce que l’on souhaite faire. Il faudra qu’on ramène de la puissance et de l’impact devant, on l’a ciblé depuis un moment »

