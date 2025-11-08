Le Caen de Mbappé n’est pas en crise, il le jure

Tu peux enlever le "peut-être" de ta phrase.
Je pense que les 3-400 000 pourront être atteint rapidement. Le reste viendra petit à petit.
Pas une surprise, le PSG n'a pas recruté au poste d'arrière droit parceque Luis Enrique l'avait deja repéré l'an dernier. Il s'est blessé pour plusieurs mois en juin avec les jeunes de l'EDF et même en sachant ça, le PSG n'a pas recruté. Il est revenu mi octobre de blessure et depuis il enchaîne bien
Quand il y aura toute la L1, quand Bein aura rendu son match, le nombre d'abonnés sera optimisé et l'on pourra vraiment voir s'il est possible de dépasser les 2 millions
57000 personnes pour une capacité à 59000 ah ouais clairement le stade est trop grand ! Je sais pas si le rédacteur de cet article comprend ce qu'il écrit ? Un dimanche soir avec des déplacements pour aller dans un stade très éloigné de la ville avec des tarifs très élevés.... 57000 reste un très bon chiffre , lorsque le stade était à Gerland au cœur de la ville la capacité maximale aurait été de 42 000....Bref ! Bravo à tous ceux qui se déplaceront dimanche soir...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
