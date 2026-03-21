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Caen : 25% des abonnés ne viennent plus au stade

SMC21 mars , 15:30
parClaude Dautel
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Caen réussissait des affluences incroyables en début de saison, malgré sa descente en National. Mais le club de Kylian Mbappé a fini par dégoûter ses propres abonnés.
Ce samedi, le club normand reçoit Orléans, et à cette occasion, le MNK 96, seule association de supporters caennais, fera une grève de 15 minutes. Il s'agit là pour les fans malherbistes de faire connaître leur écoeurement face aux performances de l'équipe de Gaël Clichy, qui doit plus penser au maintien qu'à autre chose.
Tandis que le départ du directeur sportif, Reda Hammache, est demandé, la désaffection se fait désormais cruellement sentir. Au point même que le stade Michel d'Ornano sonne de plus en plus creux, alors que pendant longtemps il attirait du monde quels que soient les résultats du Stade Malherbe de Caen. Il est vrai que les résultats du club appartenant à Kylian Mbappé sont nuls, mais surtout que le football est lamentable. Au point même qu'une grosse partie des abonnés ne vient même plus au stade.

Affluences les plus faibles de l'histoire de Caen

En effet, Ouest-France révèle que désormais entre 20 et 30% des supporters qui sont abonnés pour la saison 2025-2026, et qui ont donc payé pour tout le championnat, ne font plus le déplacement jusqu'au stade Michel d'Ornano. Et en dehors de la période du Covid, lorsque les jauges ont été limitées, jamais le club normand n'avait eu des affluences aussi faibles qu'actuellement. Et cela alors qu'au même moment, les clubs de basket, de hand et même de hockey sur glace font salle comble à chaque rencontre à domicile.
Si l'impact sur les comptes du Stade Malherbe de Caen est encore limité, puisque les abonnés ont déjà payé, du côté des dirigeants normands, on craint que cette tendance augmente la saison prochaine, et que cette fois le nombre des abonnés soit à son tour en chute libre. Pour info, cette saison, le SM Caen compte encore 8.000 abonnés, ce qui est énorme pour du National.
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