Nasser Larguet
Nasser Larguet

Caen : Un ancien coach de l'OM appelé par le clan Mbappé

SMC20 mars , 14:00
parClaude Dautel
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Nasser Larguet connaît bien Caen, puisqu'il a fait ses études dans la capitale normande et qu'il a dirigé le centre de formation de Malherbe. Son nom circule pour devenir directeur sportif du club qui appartient à Kylian Mbappé, Reda Hammache, l'actuel directeur du recrutement, étant en danger.
Le Stade Malherbe de Caen est englué dans une crise qui semble sans fin, chaque changement d'entraîneur poussant le club bas-normand vers le bas. Même la venue de Gaël Clichy, qui a remplacé Maxime D'Ornano le 29 décembre dernier, n'ayant rien donné de bon. Mais, c'est désormais vers Reda Hammache, le directeur du recrutement, que les regards se tournent. Vivement contesté par les supporters, ce dernier a eu maille à partir avec un fan caennais cette semaine, comme le raconte FootNormand. « Se précipitant vers le septuagénaire, après avoir enjambé la main courante qui les séparait, le directeur du recrutement lui a violemment agrippé la manche, lui ordonnant de « Fermer sa gueule », et le sommant de venir s’expliquer dans son bureau », explique notre confrère. Cependant, proche du clan Mbappé et de Ziad Hammoud, l'actuel président, Reda Hammache ne devrait pas être limogé, mais peut-être placé dans un autre rôle. Et ce vendredi, Ouest-France annonce que le SMC est entré en contact avec Nasser Larguet, une figure bien connue à Caen.

Caen veut se relancer, une fois de plus

L'ancien directeur du centre de formation de Malherbe, qui a également été l'éphémère entraîneur de l'Olympique de Marseille lorsque André Villas-Boas a été débarqué, et avant que Jorge Sampaoli ne prenne le poste, ne serait pas contre un retour en Normandie une fois que son contrat avec l'Arabie saoudite sera terminé en juin prochain. « Nasser Larguet était revenu furtivement au SM Caen comme directeur du centre de formation à l’été 2014, puis avait été en discussion avancée avec le club début 2021 pour reprendre ce poste, du temps de la présidence d’Olivier Pickeu. Il aurait aujourd’hui fait de Caen sa priorité et s’il est retenu, il serait attendu sur la partie professionnelle, Pascal Plancque restant directeur technique en charge de la formation, aux côtés du directeur du centre de formation Julien Meilhac », précise le quotidien régional, qui affirme que deux autres profils seraient également en lice pour devenir directeur sportif d'un club qui n'est pas totalement tiré d'affaire en National.
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@footeux lucide Bé ui, tu es bien un gros footix rageux qui NE connait rien au foot... Tu savais mm tellement que Moreira, Sulc, et voir Himbert aller être blesser, tu savais qu'on aurais pas de joueurs d'attaques pendant + d'un mois, ce qui correspond largement à notre mauvaises séries actuelles. Si tu connaitrais si bien le foot, tu reconnaitrais que si tu enlèves 4 voir 5 joueurs de l'attaques DANS CHAQUE EQUIPE (sauf à l'OM juste un seul suffit), ça fera la meme chose. Enfin bon, on verra à la fin hein...

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Sérieux???.Le PSG a un banc dont.la majorite des clubs de L1 se satisferait de l'aligner chaque semaine comme groupe principal. Quant on dispose fun budget >800M€ le club doit pouvoir défendre sa place en L1 et en LDC. Autre question est ce que son concurrent en LDC fait la même requête??

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on est l'équipe avec le plus d'internationaux, on est pas épargné par les blessures, on est en lice en C1 (nous...) et la LFP nous fait ce coup la ? mais la blague ! vive l'amateurisme,

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