Le Real ne l’appelle pas, ce coach de Ligue 1 abandonne

A cause de la crise des droits TV, Brest s’est montré particulièrement prudent pendant le mercato estival. L’effectif n’est pas suffisamment compétitif pour jouer les premiers rôles en Ligue 1, constate l’entraîneur Eric Roy, qui fait une croix sur ses ambitions.

Dans un communiqué publié mercredi, Denis Le Saint a expliqué la prudence de Brest pendant le récent mercato. Le club breton a pourtant enregistré d’importantes recettes grâce à la Ligue des Champions disputée la saison dernière. Mais le président brestois préfère garder cet argent à l’heure où les pensionnaires de Ligue 1 n’ont aucune garantie concernant les droits TV. C’est donc avec un effectif limité qu’Eric Roy a entamé cette nouvelle saison.

Fataliste, l’entraîneur des Pirates accepte la situation et ambitionne uniquement un maintien dans l’élite. « Ce qui m'intéresse avant tout, c'est que le jour où je partirai, que le club soit en bonne santé financière, a confié le coach du SB 29. Quand je partirai, je ne veux pas que ce soit un club cramé et qu'il n'y ait plus rien derrière. C'est ce qui se passe de temps en temps avec certains entraîneurs parce que nous, égoïstement, on vit un peu au jour le jour, on a toujours envie d'avoir les meilleurs joueurs, la meilleure équipe pour avoir les meilleurs résultats, pour ta carrière personnelle. Moi, ce n'est pas ma vision des choses. »

« Partout où je suis passé, que ce soit comme directeur sportif ou entraîneur, c'était toujours bien. A partir de là, comme on n'a pas de moyens, l'objectif c'est de se maintenir et je n'ai pas de souci par rapport à ça. Tu veux toujours plus d'ambitions, mais pour ça il faut aller au Bayern, à Manchester City, à Barcelone, au Real… Mais en même temps, ils ne me veulent pas », s’est amusé Eric Roy, conscient que Brest n’est pas près de remettre les pieds en Coupe d’Europe.