officiel eric roy prolonge a brest pour deux ans iconsport 258759 0121 392843

Le Real ne l’appelle pas, ce coach de Ligue 1 abandonne

Brest20 sept. , 16:00
parEric Bethsy
A cause de la crise des droits TV, Brest s’est montré particulièrement prudent pendant le mercato estival. L’effectif n’est pas suffisamment compétitif pour jouer les premiers rôles en Ligue 1, constate l’entraîneur Eric Roy, qui fait une croix sur ses ambitions.
Dans un communiqué publié mercredi, Denis Le Saint a expliqué la prudence de Brest pendant le récent mercato. Le club breton a pourtant enregistré d’importantes recettes grâce à la Ligue des Champions disputée la saison dernière. Mais le président brestois préfère garder cet argent à l’heure où les pensionnaires de Ligue 1 n’ont aucune garantie concernant les droits TV. C’est donc avec un effectif limité qu’Eric Roy a entamé cette nouvelle saison.
Fataliste, l’entraîneur des Pirates accepte la situation et ambitionne uniquement un maintien dans l’élite. « Ce qui m'intéresse avant tout, c'est que le jour où je partirai, que le club soit en bonne santé financière, a confié le coach du SB 29. Quand je partirai, je ne veux pas que ce soit un club cramé et qu'il n'y ait plus rien derrière. C'est ce qui se passe de temps en temps avec certains entraîneurs parce que nous, égoïstement, on vit un peu au jour le jour, on a toujours envie d'avoir les meilleurs joueurs, la meilleure équipe pour avoir les meilleurs résultats, pour ta carrière personnelle. Moi, ce n'est pas ma vision des choses. »
Ils ne me veulent pas...
- Eric Roy
« Partout où je suis passé, que ce soit comme directeur sportif ou entraîneur, c'était toujours bien. A partir de là, comme on n'a pas de moyens, l'objectif c'est de se maintenir et je n'ai pas de souci par rapport à ça. Tu veux toujours plus d'ambitions, mais pour ça il faut aller au Bayern, à Manchester City, à Barcelone, au Real… Mais en même temps, ils ne me veulent pas », s’est amusé Eric Roy, conscient que Brest n’est pas près de remettre les pieds en Coupe d’Europe.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
O. Lyonnais
125401473
3
LOSC Lille
1043108135
4
Monaco
94301385
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
55122-134
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

