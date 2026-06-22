La LFP sans pitié pour Brest et Eric Roy

Sanctionné par la commission de discipline en fin de saison, le Stade Brestois a écopé d’un huis clos partiel pour un match, plus un deuxième avec sursis. La mesure sera applicable lors de la première rencontre du prochain exercice, alors que les supporters voulaient rendre hommage à Eric Roy suite à son décès.

Le Stade Brestois prépare la saison prochaine dans un contexte tragique. Cet été, les soucis habituels notamment liés aux finances passent clairement au second plan, loin derrière le deuil du club suite au décès d’Eric Roy. L’ancien entraîneur des Pirates, qui souffrait d’un cancer du pancréas, occupe les pensées de tous les membres du club, y compris les supporters. Le public du Stade Francis-Le Blé se prépare à lui rendre un bel hommage à la reprise de la compétition. Mais une décision de la commission de discipline risque de ternir l’événement.

Rappelons qu’en fin de saison, les fans brestois avaient été sanctionnés pour « usage massif d’engins pyrotechniques ». Brest avait écopé d’un huis clos partiel pour un match, plus un deuxième avec sursis. La mesure concerne plus particulièrement la tribune Quimper du Stade Francis-Le Blé qui sera fermée lors du premier match à domicile contre Toulouse le week-end du samedi 29 août. Ce n’est pas l’idéal pour saluer la mémoire d’Eric Roy. C’est pourquoi le Stade Brestois a contacté la Ligue de Football Professionnel, nous apprend le compte Brest on Air.

Le club espère obtenir une dérogation afin d’ouvrir la tribune Quimper lors de cette rencontre. On peut évidemment comprendre la demande du SB29. Sauf que la source ajoute que la requête du Stade Brestois a peu de chances de recevoir une réponse favorable. Il faudra bien sûr attendre le verdict officiel de la Ligue. Mais nul doute qu’un refus provoquerait une nouvelle polémique gênante pour l’instance dirigée par Vincent Labrune.