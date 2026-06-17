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Brest : Eric Roy est décédé

Brest17 juin , 19:15
parCorentin Facy
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Entraîneur du Stade Brestois depuis janvier 2023, Eric Roy est décédé ce mercredi à l’âge de 58 ans, des suites d'un cancer du pancréas contre lequel il se battait depuis 3 ans et demi, nous apprend l’UNFP.
« C'est avec une tristesse infinie que l'UNFP vient d’apprendre la disparition d'Éric Roy, entraîneur du Stade Brestois » publie l’UNFP sur son compte X avant de poursuivre. « Milieu de terrain au parcours respecté, de Nice à l'Olympique de Marseille, en passant par Lyon, Troyes et l’Angleterre, il était devenu un technicien passionné, qui a écrit avec Brest l'une des plus belles pages de l'histoire du club, jusqu'à la Ligue des champions.
Une réussite que toute la profession avait saluée en le désignant meilleur entraîneur de Ligue 1 lors des Trophées UNFP 2024. Au-delà du palmarès, c'est un homme de football, respecté pour son engagement et sa droiture, qui s'en va trop tôt. L'UNFP adresse ses plus sincères et profondes condoléances à sa famille, à ses proches et à l'ensemble du Stade Brestois. Repose en paix, Éric ». Un terrible choc pour les supporters brestois et pour les amoureux de Ligue 1.
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Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

C'est possible c'est clair, mais j'ai tendance a faire confiance a notre cellule.

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Et ? C'est censé être rassurant ? Tu penses vraiment que des joueurs de ce niveau, il suffit de se baisser pour en trouver ? On ne peut pas faire partir nos deux ailiers gauches sans se mettre en danger pour cette saison. Si on se rate, c'est beaucoup plus que leur prix de venet que l'on va perdre et le cercle vicieux va faire très mal.

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Une invention des journalopes !

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Encore une invention des journalopes !

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Le problème c'est que même si l'OL est racheté par kang en coopération avec Ares ça ne pourra se faire qu'après réduction du déficit et dans ce mercato et pour la saison prochaine le but c'est de faire des rentrées d'argent le plus possible et essayer de compenser avec des renforts à moindre coût

Ligue 1

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