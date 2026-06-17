Brest : Eric Roy est décédé

Entraîneur du Stade Brestois depuis janvier 2023, Eric Roy est décédé ce mercredi à l’âge de 58 ans, des suites d'un cancer du pancréas contre lequel il se battait depuis 3 ans et demi, nous apprend l’UNFP.

« C'est avec une tristesse infinie que l'UNFP vient d’apprendre la disparition d'Éric Roy, entraîneur du Stade Brestois » publie l’UNFP sur son compte X avant de poursuivre. « Milieu de terrain au parcours respecté, de Nice à l'Olympique de Marseille, en passant par Lyon, Troyes et l’Angleterre, il était devenu un technicien passionné, qui a écrit avec Brest l'une des plus belles pages de l'histoire du club, jusqu'à la Ligue des champions.