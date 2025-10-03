ICONSPORT_253062_0083

Accord imminent, Brest recrute son joker à Strasbourg

Brest03 oct. , 23:00
parCorentin Facy
0
Prêté par le Borussia Dortmund à Brest la saison dernière et acheté par Strasbourg cet été, Soumaïla Coulibaly pourrait faire son retour au SB29 dans les prochaines heures.
En quête d’un renfort en défense centrale, le Stade Brestois tient peut-être son bonheur. Les Bretons ont bien l’intention d’utiliser leur joker pour se renforcer dans ce secteur de jeu et ils ont identifié Soumaïla Coulibaly comme leur priorité. Prêté à Brest par le Borussia Dortmund la saison dernière, le joueur de 21 ans a été vendu à Strasbourg en provenance du club allemand cet été. En dépit d’un gros transfert à plus de 7 millions d’euros, Soumaïla Coulibaly n’a pas joué en Ligue 1 depuis le début de la saison en Alsace, où Liam Rosenior lui préfère Hogsberg, ou encore Sarr en défense centrale.
C’est ainsi que selon les informations du compte insider @Brestonair, le SB29 a contacté Strasbourg pour savoir si un prêt de Coulibaly était possible. Les négociations sont en bonne voie d’après nos confrères. « Le Stade Brestois cherche à se faire prêter Soumaïla Coulibaly jusqu’à la fin de la saison. Le deal pourrait être finalisé dans les prochaines heures » explique le média spécialisé sur le Stade Brestois. Une excellente nouvelle pour Eric Roy, qui pourrait retrouver dans les jours à venir un défenseur sur lequel il s’est appuyé à 16 reprises toutes compétitions confondues la saison dernière.

Coulibaly vers un retour à Brest

En 2024-2025, Soumaïla Coulibaly a disputé huit matchs de Ligue des Champions, sept matchs de Ligue 1 et un match de coupe de France sous les couleurs de Brest. Son recrutement vise à renforcer un secteur de jeu jugé trop limité en défense centrale avec Chardonnet, Diaz, Le Cardinal et Le Guen. Reste maintenant à connaître les conditions de ce prêt et savoir si une option d’achat sera inclue. Avec la possible venue de Coulibaly, Brest utilise donc le joker à disposition de tous les clubs de Ligue 1, lesquels sont autorisés à recruter un joueur en dehors de la période du mercato dans un autre club français.
0
Loading