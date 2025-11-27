ICONSPORT_249774_0103

Menaces, licenciement, Prud’hommes, nouveau clash à Bordeaux

Bordeaux27 nov. , 10:20
parGuillaume Conte
Ça continue de chauffer à Bordeaux, où un ancien joueur du club revenu pour donner un coup de main a été viré cette semaine. 
Même quand les choses semblent aller un peu mieux, Bordeaux arrive à se faire remarquer de la mauvaise manière. En National 2, les Girondins enchainent enfin les succès et retrouvent ainsi les sommets. Cela avait déjà été le cas la saison dernière avant l’écroulement du club au scapulaire, qui vit sa deuxième saison dans la 4e division du football français. La méfiance est donc de mise, mais c’est sur un autre dossier que le club bordelais fait parler depuis quelques jours. 

Le tribunal des Prud'hommes croule sous les Bordelais

Ancien du club revenu pour donner un coup de main, Cédric Yambéré évolue principalement avec la réserve du club aquitain. Le mois dernier, lors du match face à Bayonne, en Régional 1 donc, le défenseur central s’est pris le bec assez violemment avec un de ses coéquipiers, pendant et après le match, avant de présenter ses excuses par la suite. Le club bordelais évoque des menaces et des intimidations. Un comportement qui a forcé le club, qui l’avait déjà mis à l’écart de l’équipe première la saison passée, à se séparer de son ancien capitaine. 
Selon Sud-Ouest, cette situation a donc débouché cette semaine sur son licenciement et la rupture de son contrat de travail. Son comportement n’était pas non plus compatible avec celui d’un éducateur du club, en charge des U16 et qui passait ses diplômes d’entraineur également. Le quotidien régionale souligne que Yambéré compte porter l’affaire devant le tribunal des Prud’hommes. 
Une cour que les Girondins connaissent bien, puisque de nombreux entraineurs du club limogés ces dernières années ont décidé de contester leur renvoi récent. Que ce soit des éducateurs historique des Girondins (Philippe Lucas, Jean-Luc Dogon et André Penalva) ou des anciens entraineurs (Patrice Lair avec les féminines et Vladimir Petkovic et ses adjoints). 
