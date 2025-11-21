ICONSPORT_247782_0182 (1)
Bordeaux, Matmut Atlantique

Ligue 1+ veut ramener Bordeaux au premier plan

Bordeaux21 nov. , 14:00
parEric Bethsy
0
Après le désaccord avec le streamer Zack Nani concernant les matchs de l’équipe de France Espoirs, Ligue 1+ a une nouvelle piste pour agrandir son catalogue. Le principal diffuseur du championnat français s’intéresse aux rencontres à domicile des Girondins de Bordeaux en National 2.
Ça ne s’arrange pas pour Ligue 1+. Bien que satisfaite du nombre d’abonnés attirés pour ses débuts, la chaîne de la Ligue de Football Professionnel ne peut pas s’en contenter. Le principal diffuseur du championnat français devra au moins doubler la quantité de clients pour offrir des recettes acceptables aux clubs. Un accord avec Canal+, ne serait-ce que pour la distribution de Ligue 1+, ferait les affaires de Nicolas de Tavernost. Mais le président de LFP Media constate que la chaîne cryptée, qui va conserver les droits des trois Coupes d’Europe, ne compte pas calmer le jeu avec le football français.

Alors quelles solutions pour le dirigeant ? Pendant qu’il poursuit la lutte contre le piratage, Nicolas de Tavernost peut toujours essayer d’agrandir le catalogue de Ligue 1+. Ainsi, l’ancien patron de M6 a tenté de s’entendre avec le streamer Zack Nani pour les matchs de l’équipe de France Espoirs. Mais aucun accord n’a été trouvé. Du nouveau contenu pourrait tout de même apparaître dans les mois à venir. Rien à voir avec les Bleuets, ni même avec le monde pro.
La chaîne de la Ligue de Football Professionnel négocie pour co-diffuser les matchs de Bordeaux à domicile, révèle le journaliste de RMC Arthur Perrot. Aucun accord n’a été trouvé pour le moment. Mais on peut penser que l’investissement ne sera pas énorme. Rappelons que les Girondins, dont l’ex-propriétaire n’est autre que Nicolas de Tavernost, évoluent toujours en National 2. Leur rétrogradation administrative au niveau amateur ne les empêche pas d’attirer des milliers de supporters au Stade Atlantique. D’où l’intérêt de Ligue 1+ pour les droits détenus par la chaîne locale TV7.
Derniers commentaires

Sacha Boey offert à l’OM !

Prendre un joueur remplaçant en ldc dans un des plus grands clubs d'Europe, qui vous a mis une fessée lors du dernier match de ldc, c'est faire les poubelles? Toujours aussi expert dans tes jugements 🤡 Du même niveau que tes "analyses" des décisions arbitrales.😂

TV : Zack Nani réalise un nouveau coup fumant

la finale de Libertadores promet pourtant un beau choc entre Flamengo et Palmeiras

L’OL a un atout secret au mercato

Et oui, toujours des incohérences. C'est le problème de vouloir transmettre des informations factuelles (on a encore un peu de marge de manoeuvre sur le prochain mercato, car on n'a pas tout dépensé du précédent), tout en conservant une ligne directrice anxiogène où il faut créer de la peur pour susciter des réactions.

L’OL a un atout secret au mercato

C'est pas inattendu, cela a déjà été expliqué en détails par notre DG après la fenêtre de clôture du dernier mercato. Tous les autres articles sur le sujet étaient basés sur du vent, pour faire du clic.

L'OM abandonne la Ligue des champions, c'est un ordre

Oui comme les lyonnais qui ont jeté l'Europa , persuadés de nous taper le we avec leur grosse équipe fraiche face à notre B 😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

