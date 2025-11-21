Ligue 1+ veut ramener Bordeaux au premier plan

Après le désaccord avec le streamer Zack Nani concernant les matchs de l’équipe de France Espoirs, Ligue 1+ a une nouvelle piste pour agrandir son catalogue. Le principal diffuseur du championnat français s’intéresse aux rencontres à domicile des Girondins de Bordeaux en National 2.

Ça ne s’arrange pas pour Ligue 1+. Bien que satisfaite du nombre d’abonnés attirés pour ses débuts, la chaîne de la Ligue de Football Professionnel ne peut pas s’en contenter. Le principal diffuseur du championnat français devra au moins doubler la quantité de clients pour offrir des recettes acceptables aux clubs. Un accord avec Canal+, ne serait-ce que pour la distribution de Ligue 1+, ferait les affaires de Nicolas de Tavernost. Mais le président de LFP Media constate que la chaîne cryptée, qui va conserver les droits des trois Coupes d’Europe, ne compte pas calmer le jeu avec le football français.

Alors quelles solutions pour le dirigeant ? Pendant qu’il poursuit la lutte contre le piratage, Nicolas de Tavernost peut toujours essayer d’agrandir le catalogue de Ligue 1+. Ainsi, l’ancien patron de M6 a tenté de s’entendre avec le streamer Zack Nani pour les matchs de l’équipe de France Espoirs. Mais aucun accord n’a été trouvé. Du nouveau contenu pourrait tout de même apparaître dans les mois à venir. Rien à voir avec les Bleuets, ni même avec le monde pro.