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N2 : Bordeaux gagne et reste en vie pour la montée

Bordeaux09 mai , 20:12
parMehdi Lunay
0
29e journée de National 2, groupe A
Les Girondins de Bordeaux peuvent toujours accéder à la Ligue 3. Ce soir, ils ont dominé Les Herbiers 1-0 grâce à un penalty d'Openda (63e). Mais, leur rival La Roche-sur-Yon a aussi fait le travail en écrasant Chauray 4-1. Les Vendéens conservent la tête du groupe (62 points) devant Bordeaux (61 points). Les Girondins n'ont pas leur destin en main avant la dernière journée le week-end prochain.
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Ha quel méga seum merci continues ça fait trop plaisir 😂👍

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Tapie sors de ce corps 💀😂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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