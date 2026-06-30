DNCG : Bordeaux exclu de toutes les compétitions !





Le verdict de la DNCG est tombé et il est catastrophique pour les Girondins de Bordeaux. Le gendarme financier a annoncé l’exclusion du club aquitain de toutes les compétitions nationales, ce qui le renvoie pour le moment dans les divisions régionales. Le club bordelais prépare déjà son appel, comme il l’a fait savoir sur son site officiel.

« À l’issue de son audition devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG), le FC Girondins de Bordeaux a pris acte de la décision prononcée ce mardi 30 juin par la commission, qui a décidé d’exclure le club de toutes les compétitions nationales pour la saison 2026-2027. Le Club entend faire appel de cette décision dans les délais prévus par les règlements. Cette procédure d’appel permettra au FC Girondins de Bordeaux de finaliser le financement de la saison 2026-2027 et de présenter l’ensemble des éléments actualisés devant la commission d’appel, qui se réunira dans un délai d’environ quinze jours », a fait savoir le club de Gérard Lopez, qui ne s’en sort pas de ses soucis financiers.

Neuf millions d'euros devaient être apportés pour boucler le budget de la saison passée et se projeter sur la prochaine, et cette somme d'argent promise n'est jamais arrivée, ce qui a obligé la DNCG à prendre cette décision radicale.