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DNCG : Bordeaux exclu de toutes les compétitions !

Bordeaux30 juin , 16:10
parGuillaume Conte
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Le verdict de la DNCG est tombé et il est catastrophique pour les Girondins de Bordeaux. Le gendarme financier a annoncé l’exclusion du club aquitain de toutes les compétitions nationales, ce qui le renvoie pour le moment dans les divisions régionales. Le club bordelais prépare déjà son appel, comme il l’a fait savoir sur son site officiel.
« À l’issue de son audition devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG), le FC Girondins de Bordeaux a pris acte de la décision prononcée ce mardi 30 juin par la commission, qui a décidé d’exclure le club de toutes les compétitions nationales pour la saison 2026-2027. Le Club entend faire appel de cette décision dans les délais prévus par les règlements. Cette procédure d’appel permettra au FC Girondins de Bordeaux de finaliser le financement de la saison 2026-2027 et de présenter l’ensemble des éléments actualisés devant la commission d’appel, qui se réunira dans un délai d’environ quinze jours », a fait savoir le club de Gérard Lopez, qui ne s’en sort pas de ses soucis financiers.
Neuf millions d'euros devaient être apportés pour boucler le budget de la saison passée et se projeter sur la prochaine, et cette somme d'argent promise n'est jamais arrivée, ce qui a obligé la DNCG à prendre cette décision radicale.
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Derniers commentaires

DNCG : Bordeaux exclu de toutes les compétitions !

C’est comme si je mettais toute les femmes marseillaises de cagolle! Du coup ta mère et ta sœur en font parties ? Des abrutis il y en as partout et je peux te garantir que chez vous il y en a en masse aussi alors soit mesuré dans tes propos sous peine de te prendre quelques rafale, c’est comme la France entière qui vous prend pour des branleurs tellement il y a des fénéant à chaque coin de rue ça veut pas dire forcément que c’est 100% mais une majorité 🤫

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Surprenant.

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Oui vue que c’est devenu l’ennemie public.

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Tu tombes dans les clichés les plus éculés. Retrouves moi la dernière fois où on a fait 5 matchs sans victoire et qu'on a viré un entraineur. Avec ce genre d'idée reçue le monde est simple. Tu illustres bien le cliché du lyonnais prétentieux et méprisant.

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comme d'hab ... le PSG vient piocher dans le club du rocher

Ligue 1

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4
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5
Toulouse
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