Des supporters bordelais se comportent comme des voyous à Locminé

Alors que les Girondins de Bordeaux venaient de s'imposer (2-1) à Locminé, ce samedi en National 2, une vingtaine de supporters des Girondins a semé le chaos annonce le club breton.

« Le club de la Saint-Colomban Locminé déplore avec la plus grande fermeté les actes survenus à l'issue de la rencontre. Une vingtaine de pseudo "supporters" bordelais ont contourné le stade afin de se rendre à l'espace partenaires, où plusieurs personnes ont été prises à partie et agressées. Ces comportements sont inacceptables et contraires aux valeurs de respect et de convivialité que nous défendons. Club amateur, la Saint-Colomban Locminé avait pourtant mis en place les moyens nécessaires pour accueillir dans les meilleures conditions les supporters, avec l'envie de proposer un moment de football festif et convivial pour tous. Il est d'autant plus regrettable de constater que de tels agissements puissent survenir dans ce contexte. Le club apporte tout son soutien aux personnes touchées par ces événements », indique la formation morbihannaise dans un communiqué.