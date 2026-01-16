Clash à Bordeaux, Lizarazu met Gérard Lopez KO

Agacé par les critiques d’anciens Girondins, le propriétaire de Bordeaux Gérard Lopez a répondu cette semaine aux attaques de Bixente Lizarazu. Mais le consultant refuse d’en rester là.

Lizarazu devrait parler de foot plutôt que des choses qu'il ne comprend pas, répondait le dirigeant dans L’Equipe. Quand je suis arrivé dans le club, la situation était celle qu'elle était. Quand on parle de la dette, une grosse partie de la dette correspond à l'argent que j'ai mis dans le club et j'ai abandonné cette dette-là. » Gérard Lopez voulait régler ses comptes. Sorti du silence cette semaine, le président et actionnaire des Girondins a répondu aux nombreuses critiques. Et notamment à celles de Bixente Lizarazu qui l’accuse d’avoir mené Bordeaux jusqu’en National 2 à travers sa mauvaise gestion financière. «, répondait le dirigeant dans L’Equipe.

« J'ai mis beaucoup plus que lui ou d'autres qui n'ont jamais rien mis, a rappelé l’Hispano-Luxembourgeois. J'ai été là quand personne n'a voulu s'occuper du club la première fois. Ce n'est pas parce que vous avez joué dans un club et que vous êtes un grand footballeur que ça vous donne le droit de dire tout ce que vous voulez sans pour autant faire quelque chose ou a minima vous informer. La critique fondée, je veux bien. Mais une critique comme ça, sans connaître, sans savoir de quoi on parle, non, ça ne me va pas. »

Le clash aurait pu en rester là. Sauf que l’ancien Bordelais, à l’image de Christophe Dugarry, ne compte pas laisser Gérard Lopez s’en sortir si facilement. Bixente Lizarazu en a donc rajouté une couche sur Instagram en rappelant le CV peu flatteur du propriétaire. « J’ai joué 9 saisons dans le club de foot le mieux géré au monde (Bayern si tu ne connais pas). Donc c’est certain, je ne peux pas comprendre ta gestion et comment tu fais pour tuer tous les clubs que tu achètes. Des bisous », a réagi le consultant de TF1 histoire de souligner ses échecs à Mouscron, Lille et Boavista.