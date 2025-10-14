C’est le feu à Bordeaux, la sanction va tomber

Bordeaux est dans le collimateur des instances pour le comportement de ses supporters lors de quasiment chaque match de National 2.

En difficulté dans la course à la remontée en National, Bordeaux est de nouveau dans le viseur des instances. Pas pour sa gestion financière pour une fois, mais pour le comportement de ses supporters. Ces derniers utilisent à quasiment chaque occasion des fumigènes, ce qui va finir par lui valoir une sanction. Les Girondins ont été sanctionnés d’un match à huis clos par révocation du sursis pour un craquage de fumigènes le 30 août dernier contre Châteaubriand. Les dirigeants ont fait appel et la décision finale sera prise la semaine prochaine, le 21 octobre.

Mais comme le souligne Sud-Ouest, les chances de voir le club au scapulaire être épargné sont minces. Tout simplement car depuis, les supporters bordelais continuent d’utiliser des fumigènes, y compris en déplacement comme à Saint Malo et à Angoulême, ou même à domicile contre Poitiers lors de la dernière journée.

Le match face à Locminé du 8 novembre a donc de grandes chances de se dérouler dans des tribunes vides. Dans ce cas, impossible pour les Girondins de réserver le Stade Atlantique pour l’occasion. Un déplacement du match au stade Sainte-Germaine, au nord-ouest de la ville et capable d’accueillir une rencontre de ce niveau à huis-clos, devrait être de mise. Sauf si la FFF fait preuve d’une grande clémence avec les Girondins.

En tout cas, pour une formation aquitaine qui aura besoin de tous les soutiens pour raccrocher le wagon de tête, cela reste un petit coup dur même si la formation de Bruno Irlès est loin d’être impériale à domicile cette saison. Dans son antre, Bordeaux a été accroché par Avranches (0-0), battu par Granville (0-1) puis encore muselé par Angoulême (1-1).