C’est le feu à Bordeaux, la sanction va tomber

Bordeaux14 oct. , 13:20
parGuillaume Conte
Bordeaux est dans le collimateur des instances pour le comportement de ses supporters lors de quasiment chaque match de National 2. 
En difficulté dans la course à la remontée en National, Bordeaux est de nouveau dans le viseur des instances. Pas pour sa gestion financière pour une fois, mais pour le comportement de ses supporters. Ces derniers utilisent à quasiment chaque occasion des fumigènes, ce qui va finir par lui valoir une sanction. Les Girondins ont été sanctionnés d’un match à huis clos par révocation du sursis pour un craquage de fumigènes le 30 août dernier contre Châteaubriand. Les dirigeants ont fait appel et la décision finale sera prise la semaine prochaine, le 21 octobre. 
Mais comme le souligne Sud-Ouest, les chances de voir le club au scapulaire être épargné sont minces. Tout simplement car depuis, les supporters bordelais continuent d’utiliser des fumigènes, y compris en déplacement comme à Saint Malo et à Angoulême, ou même à domicile contre Poitiers lors de la dernière journée. 
Le match face à Locminé du 8 novembre a donc de grandes chances de se dérouler dans des tribunes vides. Dans ce cas, impossible pour les Girondins de réserver le Stade Atlantique pour l’occasion. Un déplacement du match au stade Sainte-Germaine, au nord-ouest de la ville et capable d’accueillir une rencontre de ce niveau à huis-clos, devrait être de mise. Sauf si la FFF fait preuve d’une grande clémence avec les Girondins.
En tout cas, pour une formation aquitaine qui aura besoin de tous les soutiens pour raccrocher le wagon de tête, cela reste un petit coup dur même si la formation de Bruno Irlès est loin d’être impériale à domicile cette saison. Dans son antre, Bordeaux a été accroché par Avranches (0-0), battu par Granville (0-1) puis encore muselé par Angoulême (1-1).  
Derniers commentaires

Mason Greenwood, son rêve ultime est terrible pour l'OM

Toujours de la désinformation dans les articles sur Greenwood.....non MU ne possède pas 50% mais 40%.

Islande-France : Un point c'est tout

Rires, c'est facile de voir quand tu commentes sous l'emprise de l'alcool via ta syntaxe et l'heure de parution de tes commentaires. Simple comme bonjour.

PSG : 400 ME pour Yamal, le Barça répond à la folie du Qatar

Pourtant attendre Zidane au PSG quand on a un des meilleurs technicien du monde aux commandes ?

EdF : Deschamps refuse la candidature de Zidane

On ne doit pas parler de ça avant la cdm.

Manchester City dégouté, Donnarumma a tout gâché

A voir: boulette face a Israël, boulette face a l'Estonie, là face à Arsenal il s'aventure trop loin... Il comment aussi des erreurs

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

