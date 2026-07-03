Bordeaux va disparaître, Gérard Lopez fait le mort

il peut jouer sur les deux ailes
Il m'avait écrit ça il y a un an : "C'est marrant parce que tu fais ce que j'ai fait pendant des années ^^ à savoir remettre les choses dans l'ordre, sources à l'appui...ce que je fais moins maintenant.." Mais lui reste le maître incontesté.^^
Certainement pas.. si Monaco a toujours pu avoir des stars et surtout dans le passé cest grâce a leurs fiscalité avantageuse,
regarde les chiffres sur le taux de remplissage du Vel' , ca éviterait des dire d'aussi grosses betises
Pour le Barça la clause libératoire c'est 800M€ 😂
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🔴⚽️INFO @ici_gironde @BxMetro a envoyé ce jour une lettre d’intention (document officiel) à Sparta Capital, candidat au rachat des @girondins, pour « officialiser » leurs points d’accord. Il y a un pré-requis à cet accord et trois décisions prises. 1/6