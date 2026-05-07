Bordeaux va battre un formidable record !

En lice pour une montée en Ligue 3, les Girondins de Bordeaux disputent ce samedi le dernier match à domicile de leur saison. Le club au scapulaire peut battre un record vieux de 13 ans dans la division.

Les Girondins de Bordeaux sont plus que jamais relancés dans la course à la montée en Ligue 3. Depuis la prise de commandes de Rio Mavuba, le club au scapulaire va mieux et revient à une petite longueur du leader de sa poule, La Roche. Tombeurs de Bayonne à Jean Dauger le week-end dernier, les Girondins profitent du coup d’arrêt du leader pour y croire à deux journées de la fin du championnat. Ce samedi, le six fois champion de France reçoit les Herbiers pour un dernier match à domicile. Une rencontre à enjeux multiples dans une fin de saison à suspense en National 2.

Bordeaux veut chercher un record

En cas de victoire, les Girondins de Bordeaux doivent espérer un faux pas de La Roche pour prendre les commandes de sa poule. Mais une victoire ce week-end est également importante dans la course au classement du meilleur deuxième de N2. Un meilleur deuxième qui pourrait être promu cet été en cas de déboires de certains clubs de l’échelon supérieur. Le classement du meilleur deuxième est établi en fonction des résultats face au top 6 de chaque poule.

Mais les Girondins de Bordeaux ont également un troisième enjeu un peu plus mineur ce samedi. Le club au scapulaire peut battre le record d’affluence de la division détenu par Strasbourg. Le 6 avril 2013, les Alsaciens avaient réuni plus de 20 044 spectateurs à la Meinau face à Mulhouse. En ce milieu de semaine, les Girondins ont communiqué et plus de 19 000 billets ont déjà été vendus. De son côté, La Roche reçoit Chauray. Les Vendéens n’ont plus gagné depuis le 4 avril dernier face à Saumur.