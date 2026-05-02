N2 : Bordeaux revient à 1 point du leader

En déplacement ce samedi à Bayonne, les Girondins de Bordeaux se sont imposés (1-2), alors que dans le même temps La Roche-sur-Yon a confirmé son énorme trou d'air en faisant match nul (0-0) à Granville, avant-dernier au classement.

Depuis que Rio Mavuba est sur le banc bordelais, le club au scapulaire a pris douze points sur quinze, tandis que le leader du groupe A de National 2 n'en a pris que quatre. Résultat, alors que le club vendéen semblait filer vers la Ligue 3, Bordeaux est revenu à une longueur alors qu'il reste deux matchs à disputer cette saison. En battant Bayonne, les Girondins s'assurent déjà d'être au minimum deuxième du groupe.