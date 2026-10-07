ICONSPORT_367267_0281
Philippe Diallo

Bordeaux sème la terreur, la FFF abandonne la R1

Bordeaux
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Bien parti pour conserver sa place en Régional 1, Bordeaux pose problème à ses futurs adversaires. La réception des Girondins nécessite des frais au niveau de la sécurité. Et la Fédération Française de Football refuse de mettre la main à la poche.
La Fédération Française de Football continue de plaider non coupable. Malgré les multiples recours lancés ces derniers mois, Bordeaux n’est pas parvenu à conserver sa place en National. Le dossier du rachat par Park Bench n’a pas été validé à temps et les Girondins viennent seulement d’obtenir l’avis favorable de la commission de contrôle de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine pour évoluer en Régional 1.
« Je préférerais voir les Girondins en Ligue 1 qu’en Régional 1, s’est défendu le président de la FFF Philippe Diallo, interrogé par Sud Ouest. Mais, en football, il y a des règles et il faut les respecter. Je me réjouis que la liquidation judiciaire ait été évitée. Je ne peux que leur souhaiter de gravir les différents étages pour retrouver la place qu’ils n’auraient jamais dû quitter sans une gestion désastreuse qui les a menés où ils sont aujourd’hui. Ce n’est pas le fait de la Fédération. La FFF n’a fait que respecter une égalité de traitement entre tous les clubs. Elle a soutenu ceux qui souhaitaient reprendre le club mais dans le respect de nos règlements. »
L’autre problème, c’est que Bordeaux inquiète tous ses futurs adversaires dans la division. La réception des Marine et Blanc, et de leurs deux groupes d’ultras en conflit, implique des frais importants afin d’assurer la sécurité autour du stade. Les clubs sont forcément réticents à l’idée de piocher dans leur maigre budget. Et de son côté, la Fédération Française de Football refuse de mettre la main à la poche.

Lire aussi

Bordeaux est déjà détesté en Régional 1Bordeaux est déjà détesté en Régional 1
« C’est aux Girondins et aux pouvoirs locaux de se saisir de cette question. La première chose sera de faire en sorte que les supporters des Girondins s’entendent mieux entre eux. C’est cet antagonisme qui provoque les frais de sécurité. Je les invite à se rapprocher, avoir un meilleur comportement et la question des frais se posera de manière différente. La FFF fera tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir les Girondins, dans le respect des règles et de l’égalité entre les uns et les autres », a simplement réagi Philippe Diallo pour se débarrasser de ce dossier.
Articles Recommandés
ICONSPORT_375831_0349 Olise
Equipe de France

EdF : Olise et Mbappé, Zidane a un problème

Capture d’écran 2026-10-07 à 14.53.40
OM

Le 7e meilleur buteur de l'histoire de l'OM est mort

Panichelli
RCSA

40 ME envolés, Strasbourg et Panichelli ont perdu gros

ICONSPORT_375672_0204 Gadou
PSG

Le PSG vend le futur Pacho pour 10 ME, quelle erreur

Fil Info

EdF : Olise et Mbappé, Zidane a un problème
Le 7e meilleur buteur de l'histoire de l'OM est mort
40 ME envolés, Strasbourg et Panichelli ont perdu gros
Le PSG vend le futur Pacho pour 10 ME, quelle erreur
Mikel Arteta prolonge à Arsenal jusqu'en 2030
Indéfendable, Mbappé perd son meilleur avocat
L’OL lui a piqué une recrue, l’OM a la rage
EdF : Zidane change trois habitudes de Deschamps, les joueurs adorent
OM : La prochaine recrue de McCourt, ce sera pour 2028

Derniers commentaires

OL : Le Groupama Stadium hors de contrôle, l'Etat appelé à l'aide

aucun rapport les marseillais on fait ca parce qu'ils son con tout simplement il n'y aurais pas eu de fachos a lyon que ca serait arriver

Lille veut choisir les arbitres, la FFF éclate de rire

et moi non plus je commente pas toute les dingueries que tu sort

Lille veut choisir les arbitres, la FFF éclate de rire

je renifle le cul a personne le mytho a ce compte la tu le fait a plus de personnes que moi CQFD la preuve sur ce meme post a sergio fait ce que je dit pas ce que je fait mdr bpc d'hypocriotes ici lol

Lille veut choisir les arbitres, la FFF éclate de rire

mytho moi aussi j'ai annoncer ta naissance 2 ans avant que tu arrives!!!

L’OL lui a piqué une recrue, l’OM a la rage

Non mais sérieux c’est devenu quoi ce site à chaque article un page pub, c’est trop bye

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading