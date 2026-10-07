Bordeaux sème la terreur, la FFF abandonne la R1

Bien parti pour conserver sa place en Régional 1, Bordeaux pose problème à ses futurs adversaires. La réception des Girondins nécessite des frais au niveau de la sécurité. Et la Fédération Française de Football refuse de mettre la main à la poche.

La Fédération Française de Football continue de plaider non coupable. Malgré les multiples recours lancés ces derniers mois, Bordeaux n’est pas parvenu à conserver sa place en National. Le dossier du rachat par Park Bench n’a pas été validé à temps et les Girondins viennent seulement d’obtenir l’avis favorable de la commission de contrôle de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine pour évoluer en Régional 1.

« Je préférerais voir les Girondins en Ligue 1 qu’en Régional 1, s’est défendu le président de la FFF Philippe Diallo, interrogé par Sud Ouest. Mais, en football, il y a des règles et il faut les respecter. Je me réjouis que la liquidation judiciaire ait été évitée. Je ne peux que leur souhaiter de gravir les différents étages pour retrouver la place qu’ils n’auraient jamais dû quitter sans une gestion désastreuse qui les a menés où ils sont aujourd’hui. Ce n’est pas le fait de la Fédération. La FFF n’a fait que respecter une égalité de traitement entre tous les clubs. Elle a soutenu ceux qui souhaitaient reprendre le club mais dans le respect de nos règlements. »

L’autre problème, c’est que Bordeaux inquiète tous ses futurs adversaires dans la division. La réception des Marine et Blanc, et de leurs deux groupes d’ultras en conflit, implique des frais importants afin d’assurer la sécurité autour du stade. Les clubs sont forcément réticents à l’idée de piocher dans leur maigre budget. Et de son côté, la Fédération Française de Football refuse de mettre la main à la poche.

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« C’est aux Girondins et aux pouvoirs locaux de se saisir de cette question. La première chose sera de faire en sorte que les supporters des Girondins s’entendent mieux entre eux. C’est cet antagonisme qui provoque les frais de sécurité. Je les invite à se rapprocher, avoir un meilleur comportement et la question des frais se posera de manière différente. La FFF fera tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir les Girondins, dans le respect des règles et de l’égalité entre les uns et les autres », a simplement réagi Philippe Diallo pour se débarrasser de ce dossier.