Bordeaux rejoint en tête du National 2

Leader serein de son groupe, Bordeaux s’est incliné sur le terrain des Herbiers sur le score de 2-1 ce samedi soir. Les Girondins ont toujours été menés, et n’ont réduit l’écart qu’à la dernière minute de Matthieu Villette. Ce revers fait le bonheur d’une autre formation de Vendée, La Roche, qui s’est imposée 1-0 à Chauray et revient à la hauteur du club aquitain.