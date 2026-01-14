Bordeaux : « Le cousin de Textor », Dugarry défonce Lopez

Dans une interview accordée à L’Equipe, Gérard Lopez a défendu son bilan à Bordeaux et a répondu à ses détracteurs. Les propos du patron des Girondins ont fait halluciner Christophe Dugarry.

« Lizarazu devrait parler de football plutôt que des choses qu'il ne comprend pas. J'ai mis beaucoup plus que lui ou d'autres qui n'ont jamais rien mis. Ce n'est pas parce que vous avez joué dans un club et que vous êtes un grand footballeur » a notamment répondu l’homme d’affaire luxembourgeois, en froid avec plusieurs gloires du club au scapulaire. Très critiqué aux Girondins de Bordeaux pour son bilan plus que négatif depuis son arrivée, Gérard Lopez a pris la parole pour tenter de se défendre. Interrogé par L’Equipe, l’ancien patron du LOSC a notamment répondu aux critiques émises quelques semaines auparavant par Bixente Lizarazu.a notamment répondu l’homme d’affaire luxembourgeois, en froid avec plusieurs gloires du club au scapulaire.

J’ai l’impression que c’est le cousin de John Textor ! - Christophe Dugarry sur RMC

C’est par exemple le cas avec Christophe Dugarry. Les deux hommes ne partiront pas ensemble en vacances, c’est une évidence. Et moins encore après les propos de l’ex-attaquant de l’équipe de France dans ‘Rothen s’enflamme’ sur RMC. « J’ai l’impression que c’est le cousin de John Textor ! Quand tu as licencié 90 personnes, que tu as 400 fournisseurs qui ne sont pas payés, que tu as pris le club en Ligue 1 et qu’il est en National 2… Mais mec, tu as au moins brillé par ton incompétence. Il n’y a que des échecs » a d'abord lancé l'ex-animateur de Team Duga avant de poursuivre.

« Même à Lille, il a réussi à se faire virer par le fonds d’investissement car il n’arrivait pas à payer les dettes. Tout ce qu’il a fait, ça c’est mal passé. Et là, il se fait passer pour le sauveur du club et il t’explique qu’il est fier du travail accompli. Mais comment tu peux dire que tu aimes le club et les Bordelais quand tu dis des choses comme ça ? Tu aimes qui à part toi ? A part ton égo ? Parce que tu as mis des sous ? Mais les sous ça ne t’as pas donné de la compétence… » a lancé Christophe Dugarry, énervé et volant au secours de son ami Bixente Lizarazu. Un témoignage de plus qui prouve que Gérard Lopez n’a plus beaucoup de soutien chez les anciennes gloires du club au scapulaire. Personne n’en doutait, de toute façon.