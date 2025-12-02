bordeaux des banderoles visant gerard lopez deployees iconsport 175204 0041 1 397706

Bordeaux : La DNCG a tranché, il faudra patienter

Bordeaux02 déc. , 17:20
parQuentin Mallet
Ce mardi 2 décembre, les Girondins de Bordeaux avaient rendez-vous avec la DNCG pour le contrôle de mi-saison habituel. Si l'optimisme était de mise, le verdict laisse encore planer une certaine incertitude.
C'est un Gérard Lopez confiant qui s'est rendu, avec Arnaud Saint-André (DG) et Arnaud De Carli (vice-président), devant la DNCG fédérale ce mardi 2 décembre. Comme l'indiquait Sud Ouest plusieurs heures avant l'audience, les dirigeants des Girondins de Bordeaux comptaient montrer des chiffres en accord avec ceux annoncés lors du dernier rendez-vous avec le gendarme financier du football français.
Finalement, près de sept heures après l'audience, les Girondins de Bordeaux voient l'incertitude planer encore plus. La DNCG a en effet rendu son verdict, attribuant au club au scapulaire un sursis à statuer. « Le FC Girondins de Bordeaux a été entendu ce matin par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion. À l’issue de cette audition, la DNCG a prononcé un sursis à statuer, dans l’attente de la réception d’un document complémentaire qui parviendra au club dans les prochains jours », a commenté le club dans une déclaration officielle paru sur ses différents canaux de diffusion. Pour rappel, la masse salariale des Girondins est déjà sous le coup d'un encadrement depuis le début de la saison.
