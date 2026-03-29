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Bordeaux vire Bruno Irlès

Bordeaux29 mars , 18:40
parGuillaume Conte
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Malgré la confiance affichée avant le match de ce week-end, Bruno Irlès n’a pas survécu aux deux défaites consécutives des Girondins.
Bordeaux, qui jouait la première place de son groupe de National 2, a perdu contre son rival La Roche, avant de s’incliner à domicile face à Chauray. Désormais, la montée en Ligue 3 est très compromise avec six points de retard sur le leader, les Vendéens ayant un boulevard pour aller chercher cette première place du groupe.
La conséquence n’a pas tardé, et au lendemain de la défaite à domicile face à Chauray (1-3), la direction du club aquitain a décidé de limoger Bruno Irlès annonce L'Equipe. L’ancien entraineur de Troyes a été mis à pied, lui qui avait déjà été menacé après une première saison sans parvenir à monter en National.
Pour remplacer Bruno Irlès, L’Equipe annonce que Rio Mavuba, enfant du club et entraineur chez les jeunes des Girondins, devrait s’asseoir sur le banc pour le match à Locminé du week-end prochain.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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