Bordeaux vire Bruno Irlès

Malgré la confiance affichée avant le match de ce week-end, Bruno Irlès n’a pas survécu aux deux défaites consécutives des Girondins.

Bordeaux, qui jouait la première place de son groupe de National 2, a perdu contre son rival La Roche, avant de s’incliner à domicile face à Chauray. Désormais, la montée en Ligue 3 est très compromise avec six points de retard sur le leader, les Vendéens ayant un boulevard pour aller chercher cette première place du groupe.

La conséquence n’a pas tardé, et au lendemain de la défaite à domicile face à Chauray (1-3), la direction du club aquitain a décidé de limoger Bruno Irlès annonce L'Equipe. L’ancien entraineur de Troyes a été mis à pied, lui qui avait déjà été menacé après une première saison sans parvenir à monter en National.

Pour remplacer Bruno Irlès, L’Equipe annonce que Rio Mavuba, enfant du club et entraineur chez les jeunes des Girondins, devrait s’asseoir sur le banc pour le match à Locminé du week-end prochain.