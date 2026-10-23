10.000 supporters et Giresse, Bordeaux pulvérise un record

Dimanche, pour le compte du championnat de Régional 1, les Girondins de Bordeaux reçoivent le Stade Montois au Stade Atlantique (anciennement Matmut). L'occasion de pulvériser un record d'affluence à ce niveau.

Le départ de Gérard Lopez a relancé l'enthousiasme des supporters bordelais pour leur équipe, même si cette dernière évolue désormais au niveau régional. Avec une victoire en un match, les Girondins sont encore dans le ventre mou du classement de R1, mais une fois qu'ils auront joué leurs quatre matchs de retard, il pourrait en être autrement. Car l'équipe entraînée par Arnaud Cormier suscite une vraie passion. Pour preuve, à l'occasion du premier match à domicile de la saison, dimanche, Bordeaux pourra compter sur 10.000 supporters. Autrement dit, il s'agira du record pour un match de championnat à ce niveau. Et si l'idée de jouer au Stade Atlantique semblait saugrenue, sachant que ce dernier peut accueillir 42.000 spectateurs, il s'avère que l'affluence du premier match est une réponse.

Bordeaux suscite une folle passion

A l'occasion de la réception du Stade Montois, actuellement sixième du classement, les supporters auront une bonne surprise. En effet, Alain Giresse, légende des Girondins de Bordeaux, sera présent pour donner le coup d'envoi fictif de cette rencontre de Régional 1. Au coeur de la tourmente traversée par le club au scapulaire depuis des années, l'ancien milieu de terrain des Bleus et de Bordeaux, a toujours été là pour dire qu'il répondra présent pour aider les Girondins.

Alors, au moment où son club de coeur est enfin sorti de la crise, mais doit désormais remonter une à une les marches qui mènent vers l'élite du football français, Gigi a dit oui aux nouveaux dirigeants bordelais. Pour ces derniers, c'est aussi l'occasion de montrer qu'il compte bien s'appuyer sur l'histoire du club pour revenir vers les sommets. Tout ce que n'avait pas fait Gérard Lopez.