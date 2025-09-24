Bordeaux : Bruno Irlès viré, pour quoi faire ?

Malgré des résultats décevants dans l'ensemble, les Girondins de Bordeaux ne sont qu'à cinq points de la première place de leur poule en National 2. Rien d'alarmant pour le journaliste Laurent Brun qui ne comprend pas les rumeurs sur un départ de Bruno Irles.

Face à Angoulême dans le cadre de la sixième journée de National 2, les Girondins de Bordeaux ont une nouvelle fois déçu. Alors qu'ils menaient à la pause, les hommes de Bruno Irles se sont fait surprendre dès le retour des vestiaires et n'ont jamais réussi à reprendre l'avantage. Un match nul à domicile devant plus de 11 000 spectateurs qui ne permet pas au club de rattraper son léger retard sur le wagon de tête. Surtout, un résultat qui fragilise la position de l'entraineur sur le banc bordelais. Pour autant, Laurent Brun ne comprend pas du tout pourquoi le natif de Rochefort est sur la sellette.

Bruno Irles, pas de raison de s'inquiéter

« Franchement, je ne vois pas trop l’intérêt de dire à Bruno Irles de partir. Il y a aussi des indemnités de départ et s’il part, je pense qu’il y a une partie du staff qui partira avec lui. Donc ça fait autant d’indemnités de départ. Après, oui, je pense que le coach se remet en question, du moins il faut qu’il le fasse. Je ne vois pas l’intérêt aujourd’hui de sortir Bruno Irles. David Guion, on était encore dans le football professionnel. Aujourd’hui, on est dans le football amateur, en quatrième division nationale. Je ne vois pas trop ce que ça pourrait changer, et mettre qui ? Repartir avec un nouveau coach, qui devra reprendre des marques ? Franchement, je ne suis pas convaincu par ça. Maintenant, ce qui est certain, c’est qu’on est à cinq points du premier. Il n’y a pas le feu au lac », estime le journaliste sur la radio RIG. Malgré tout, les résultats de Bruno Irles sont scrutés de partout.