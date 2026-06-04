Officiel : Auxerre lâche Christophe Pélissier

Débarqué sur le banc d’Auxerre en 2022, Christophe Pélissier quitte officiellement le club bourguignon après avoir maintenu l’AJA en Ligue 1 cette saison.

« L’AJ Auxerre annonce la fin de sa collaboration avec Christophe Pelissier, ainsi qu’avec deux membres de son staff technique (Olivier Lagarde et Aurélien Denotti). Arrivé en octobre 2022, le technicien a passé presque quatre saisons pleines à la tête de l’équipe première, décrochant notamment le titre de champion de Ligue 2 en 2023-2024 et assurant deux maintiens ensuite », peut-on lire En froid avec sa direction, et notamment le directeur sportif David Wantier, Christophe Pélissier fait ses valises du côté d’ Auxerre . En effet, ce jeudi soir, dans un communiqué, le club bourguignon a officialisé le départ de son coach., peut-on lire sur le site de l’AJA

Malgré une fin d’histoire tendue, James Zhou, le propriétaire d’Auxerre, a tenu à adresser un joli message à Pelissier. « Je tiens à exprimer toute ma gratitude à Christophe Pelissier et à son staff et les remercier pour le travail accompli. En permettant à l’AJA de retrouver l’élite et de s’y maintenir, Christophe Pelissier et ses adjoints auront participé à consolider le club dans une phase de reconstruction. Ils resteront des hommes importants dans l’histoire d’une AJA que je souhaite emmener encore plus haut », lance l'homme d'affaires chinois, qui pourrait remplacer Pelissier par Will Still dans les heures à venir.