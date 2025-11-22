auxerre prolonge le contrat de christophe pelissier jusqu en 2027 iconsport 259387 0077 393409

Défaite ou non, l’OL n’aura pas sa tête

Auxerre22 nov. , 23:00
parEric Bethsy
0
Attendu à l’Abbé-Deschamps dimanche, l’Olympique Lyonnais défiera un adversaire en crise. L’AJ Auxerre va mal et son entraîneur Christophe Pélissier se retrouve fragilisé. Mais le soutien en interne semble le protéger d’un limogeage en cas de contre-performance ce week-end.
Avec un calendrier favorable sur le papier, l’Olympique Lyonnais a une belle carte à jouer dans les semaines à venir. Ce dimanche par exemple, les Gones iront défier une équipe de l’AJ Auxerre en crise. La lanterne rouge de Ligue 1 reste sur quatre défaites consécutives sans le moindre but inscrit. Pour retrouver la trace de sa dernière victoire, il faut remonter au 21 septembre, c’était il y a deux mois, lorsque les Auxerrois avaient dominé Toulouse (1-0).
Autant dire que cette série a inévitablement fragilisé la position de Christophe Pélissier. Mais pour le moment, l’entraîneur de l’AJ Auxerre résiste grâce à un étonnant soutien. Comme le public de l’Abbé-Deschamps, le vestiaire ainsi qu’une partie de la direction continuent de croire en lui. Des sources dans l’entourage du club ont même assuré à RMC qu’à « aucun moment » le technicien ne serait menacé en cas de nouvelle défaite contre l’Olympique Lyonnais. Ce contexte lui permettra peut-être de relancer son équipe.

Pélissier veut au moins le nul

« Il faut absolument couper cette série de résultats négatifs, a annoncé Christophe Pélissier. Parfois, on doit être plus malins et prendre un point, ce qu'on n'a pas réussi à faire. Il faut qu'on se lance dans l'opération maintien, elle est affirmée et affichée. Le soutien des supporters ? Bien sûr que ça fait chaud au cœur. Je les remercie, mais je les invite à être derrière l'équipe. Hier, j'ai dit au groupe qu'il avait une chance inouïe, dans la position où on est, d'avoir le public avec lui. Si j'ai un message à faire passer, c'est qu'ils continuent. On a besoin d'eux. » La situation n’est pas encore désespérée puisque l’AJA n’a que trois points de retard sur le barragiste Nantes.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_276170_0693
PSG

PSG : L'entourage de Chevalier passe aux aveux

ICONSPORT_275962_0104
OL

Le Manuel Neuer lyonnais prend un coup de pression

ICONSPORT_277894_0066
ASSE

ASSE : Horneland enrage, il massacre ses joueurs

ICONSPORT_186591_0143 (1)
TV

TV : Ligue 1 et C1, 100% du foot sur Canal+ pour 650 millions ?

Fil Info

10:30
PSG : L'entourage de Chevalier passe aux aveux
10:00
Le Manuel Neuer lyonnais prend un coup de pression
9:30
ASSE : Horneland enrage, il massacre ses joueurs
9:00
TV : Ligue 1 et C1, 100% du foot sur Canal+ pour 650 millions ?
8:40
OM : Robinio Vaz vendu une fortune par Marseille ?
8:20
Le Real s’acharne et offre 150 millions d’euros au PSG
8:00
OL : Ligue 2 et dépôt de bilan, révélations glaçantes à Lyon
23:30
Vinicius choque Madrid après ses menaces de départ
23:10
PSG : Chevalier lance sa saison avec une masterclass

Derniers commentaires

Carine Galli, un gros malaise sur RMC

Pauvre petite écervelée. Alors si tu crois ce que tu écris ,rembourse tes heures supplémentaires que tu as perçu au delà des 35 h à ton employeur. Déjà pour le foot tu étais limite ,mais dans les problèmes de société tu es ignares. Ceccaldi a bien fait de partir loin vu tes manques de réflexion et surtout tes incompétences flagrantes de la vie .

Le groupe décimé de l'OL contre Auxerre

Mais vous avez tollisso . Il s'est entraîné toute la semaine à tomber par terre au moindre contact ( version contre Brest ) . Avec un tel énergumène en fin de carrière , blessé la plupart du temps, vous n'irez pas loin . Même s'il marque encore quelques buts. Il est le résumé de la HONTE du football

Le Real s’acharne et offre 150 millions d’euros au PSG

Il peut doubler la mise et khaleifi n'acceptera pas . Le président du Real s'est brûlé les ailes économiquement au Qatar (en tant qu'entrepreneur de société de bâtiment à cause de l'affaire Mbappé) et au niveau du PSG aucune transaction n'est possible avec un tel lâche

TV : Ligue 1 et C1, 100% du foot sur Canal+ pour 650 millions ?

45e par an la deuxième année quand tu as l'offre sport

OM : Robinio Vaz vendu une fortune par Marseille ?

T'as pas du le voir a l'œuvre alors.. quand je vois qu'en équipe de France il y a mateta ikone olise voir thauvin... je vois pas pourquoi il n'y serait pas dans un avenir très proche si il continu sur cette lancée..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
Strasbourg
221371524177
5
Rennes
211356223185
6
LOSC Lille
201262423158
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14133551320-7
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading