Défaite ou non, l’OL n’aura pas sa tête

Attendu à l’Abbé-Deschamps dimanche, l’Olympique Lyonnais défiera un adversaire en crise. L’AJ Auxerre va mal et son entraîneur Christophe Pélissier se retrouve fragilisé. Mais le soutien en interne semble le protéger d’un limogeage en cas de contre-performance ce week-end.

Avec un calendrier favorable sur le papier, l’Olympique Lyonnais a une belle carte à jouer dans les semaines à venir. Ce dimanche par exemple, les Gones iront défier une équipe de l’AJ Auxerre en crise. La lanterne rouge de Ligue 1 reste sur quatre défaites consécutives sans le moindre but inscrit. Pour retrouver la trace de sa dernière victoire, il faut remonter au 21 septembre, c’était il y a deux mois, lorsque les Auxerrois avaient dominé Toulouse (1-0).

Autant dire que cette série a inévitablement fragilisé la position de Christophe Pélissier. Mais pour le moment, l’entraîneur de l’AJ Auxerre résiste grâce à un étonnant soutien. Comme le public de l’Abbé-Deschamps, le vestiaire ainsi qu’une partie de la direction continuent de croire en lui. Des sources dans l’entourage du club ont même assuré à RMC qu’à « aucun moment » le technicien ne serait menacé en cas de nouvelle défaite contre l’Olympique Lyonnais. Ce contexte lui permettra peut-être de relancer son équipe.

Pélissier veut au moins le nul

« Il faut absolument couper cette série de résultats négatifs, a annoncé Christophe Pélissier. Parfois, on doit être plus malins et prendre un point, ce qu'on n'a pas réussi à faire. Il faut qu'on se lance dans l'opération maintien, elle est affirmée et affichée. Le soutien des supporters ? Bien sûr que ça fait chaud au cœur. Je les remercie, mais je les invite à être derrière l'équipe. Hier, j'ai dit au groupe qu'il avait une chance inouïe, dans la position où on est, d'avoir le public avec lui. Si j'ai un message à faire passer, c'est qu'ils continuent. On a besoin d'eux. » La situation n’est pas encore désespérée puisque l’AJA n’a que trois points de retard sur le barragiste Nantes.