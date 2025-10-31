ICONSPORT_275432_0453

AJA : Clash en interne, c’est la crise à Auxerre

Auxerre31 oct. , 16:20
parCorentin Facy
0
17e de Ligue 1, l’AJ Auxerre traverse une sérieuse crise de résultats. Les hommes de Christophe Pelissier, qui accueillent l’OM samedi soir, n’ont plus gagné depuis le 21 septembre dernier.
La saison de la confirmation est très difficile pour l’AJ Auxerre. 11e de Ligue 1 la saison dernière, le club bourguignon est bien plus en difficulté depuis le début de l’exercice 2025-2026. L’AJA n’a gagné que deux matchs cette saison et n’a plus remporté le moindre match depuis le 21 septembre. Une crise de résultat qui a des conséquences sur la vie interne du club. En effet, le journaliste Romain Molina nous apprend que l’AJ Auxerre est au bord de l’implosion en raison des très mauvaises relations entre l’entraîneur Christophe Pélissier et le directeur sportif David Wantier.
« Grosse crise interne à Auxerre puisque la vision du directeur sportif, David Wantier, n'est pas vraiment la même (c'est un euphémisme) que celle du coach, Christophe Pélissier » a publié le journaliste sur X avant de conclure. « Vu que les résultats ne sont pas là, forcément ça refait surface pendant que le président Baptiste Malherbe fait du Malherbe (sa position avant tout, le reste….) » croit savoir notre confrère. Une très mauvaise nouvelle pour l’AJA, dont la principale force la saison dernière résidait justement dans son union et sur le superbe travail réalisé par le staff de Christophe Pélissier ainsi que sur la direction. Reste maintenant à voir si l’ancien entraîneur d’Amiens, qui réalise un remarquable travail en Bourgogne, pourrait se retrouver menacé prochainement si les mauvais résultats continuaient à s’enchainer alors que son équipe accueille l’Olympique de Marseille samedi soir lors de la 11e journée de Ligue 1.
0
