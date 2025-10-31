AJA : Clash en interne, c’est la crise à Auxerre

Europe......respectez vous un peu 🤣
Que de rage mon pauvre 😐
Ca amuse la galerie quelques mois et vend un peu le championnat c'est pas plus mal 🤭
Ou comment se contredire. S'il tire la langue c'est bien qu'il ne peut pas être à fond à chaque match !
Dans ce texte tout avoir avec les parichiens puisque les performances des autres équipes sont jugées en fonction de celles du qsg
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|21
|10
|6
|3
|1
|20
|9
|11
|20
|10
|6
|2
|2
|23
|16
|7
|19
|10
|6
|1
|3
|24
|11
|13
|19
|10
|6
|1
|3
|21
|12
|9
|19
|10
|6
|1
|3
|16
|12
|4
|19
|10
|6
|1
|3
|14
|10
|4
|17
|10
|5
|2
|3
|22
|13
|9
|17
|10
|5
|2
|3
|16
|15
|1
|14
|10
|4
|2
|4
|17
|15
|2
|12
|10
|3
|3
|4
|12
|16
|-4
|12
|10
|2
|6
|2
|14
|16
|-2
|11
|10
|3
|2
|5
|17
|20
|-3
|10
|10
|2
|4
|4
|8
|14
|-6
|9
|10
|2
|3
|5
|14
|18
|-4
|9
|10
|2
|3
|5
|10
|15
|-5
|9
|10
|2
|3
|5
|13
|22
|-9
|7
|10
|2
|1
|7
|7
|16
|-9
|5
|10
|1
|2
|7
|8
|26
|-18
🏟️ Un stade plein pour pousser notre équipe ! 📢 La rencontre de demain se jouera à guichets fermés ! Hâte d’être avec vous la #TeamAJA ! 💙🤍 #AJAOM