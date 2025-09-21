ICONSPORT_240322_0005

Un club européen drague Benzema, ce n’est pas l’OL

Foot Europeen21 sept. , 16:30
parNathan Hanini
En fin de contrat cet été avec son club de Al-Ittihad, Karim Benzema ne sait pas encore s’il poursuivra sa carrière en Arabie Saoudite. L’attaquant de 37 ans est sur les tablettes de Benfica depuis le retour de José Mourinho.
Il sera l’un des dossiers chauds du mercato hivernal, Karim Benzema est en fin de contrat du côté de l’Arabie Saoudite cet été. L’attaquant français est suivi par de nombreux clubs européens. Toujours performant à 37 ans, l’ancien lyonnais a inscrit un triplé pour son seul match de championnat disputé cette saison. Lors de l’exercice précédent, le Ballon d’or 2022 a terminé troisième meilleur buteur du championnat avec 21 réalisations en 29 matchs. Un retour en Europe n’est donc pas à exclure surtout que certaines écuries sont intéressées.

Benzema courtisé par des clubs français

Ce dimanche, le journaliste Ekrem Konur dévoile que José Mourinho veut faire venir Karim Benzema du côté de Benfica. Le Special One a pris la direction du club de la capitale portugaise récemment après son départ du Fenerbahçe. Le journaliste turc explique cependant que l’attaquant français devra baisser son salaire en cas d’arrivée du côté de Lisbonne. Si Al-Ittihad laisse partir son joueur dès l’hiver, alors la formation le désirant devra débourser entre cinq et sept millions d’euros. Mais Benfica n’est pas le seul club qui scrute le dossier du Ballon d’or 2022. Des clubs de MLS ainsi que des clubs français surveillent la situation. Difficile de croire que Karim Benzema puisse signer dans une autre formation de l’hexagone que l’Olympique Lyonnais. La situation devrait se décanter en janvier lors de l’ouverture du mercato hivernal. Benzema n’est pas le seul joueur que José Mourinho tente de récupérer. Le technicien portugais a sondé David de Gea. Le gardien espagnol évolue du côté de la Fiorentina. Le Special One s’apprête à révolutionner Benfica. Il faut désormais patienter.
Articles Recommandés
besiktas debarque l ol met un coup de pression a ses fans iconsport 239994 0294 382249
OL

OL : Drapeau de l'Algérie arraché, sale histoire à Lyon

nouveaux prix l om met ses supporters en furie velodrome 11 395216
Ligue 1

OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

ICONSPORT_266997_0525
Ligue 1

Ligue 1+ annonce de nouvelles offres pour s'abonner

ICONSPORT_271461_0083
Premier League

PL : Arsenal et City se quittent bons amis

Fil Info

20:40
OL : Drapeau de l'Algérie arraché, sale histoire à Lyon
20:20
OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report
20:00
Ligue 1+ annonce de nouvelles offres pour s'abonner
19:32
PL : Arsenal et City se quittent bons amis
19:30
OM-PSG reporté : L'homme qui a pris la décision s'explique
19:17
L1 : Ansu Fati fait le show, Monaco corrige Metz
19:00
Ballon d'or 2025 : Lamine Yamal arrive en force à Paris
19:00
L1 : Programme TV et résultats de la 5e journée
18:30
Le PSG prêt à envoyer l'équipe B à Marseille

Derniers commentaires

OM-PSG reporté ? La théorie du complot des Marseillais

Et bien mets la photo maintenant et je te donne mes coordonnées directement pour faire une visioconférence. Simple comme bonjour.

OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

De toute facon sans les magouilles de Sarko, ton vieux club de banlieue disparait Je te parle même pas des impôts des Français pour ENFIN un club dans la capitale dans les années 70 C est trop flagrant la 👌

OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

Oui oui tête d'âne à minuit quand tout sera innondé c'est intelligent...

OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

Pas sûr que les organisateurs du BO l'entendent de cette oreille, ni même l'encadrement parisien. Réglementairement, l'OM n'est pas obligé de tenir compte des contraintes du PSG certes, mais en cas de non respect de celles ci, ce sera à charge de revanche.

OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

Mais non c'est un complot de Nasser on vous dit. Il a fait exprés de le caler pendant le B.O c'est évident !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
Monaco
1254016137
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
Lens
95302385
7
Rennes
85221-178
8
O. Marseille
64202594
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading