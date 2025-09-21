Un club européen drague Benzema, ce n’est pas l’OL

En fin de contrat cet été avec son club de Al-Ittihad, Karim Benzema ne sait pas encore s’il poursuivra sa carrière en Arabie Saoudite. L’attaquant de 37 ans est sur les tablettes de Benfica depuis le retour de José Mourinho.

Il sera l’un des dossiers chauds du mercato hivernal, Karim Benzema est en fin de contrat du côté de l’Arabie Saoudite cet été. L’attaquant français est suivi par de nombreux clubs européens. Toujours performant à 37 ans, l’ancien lyonnais a inscrit un triplé pour son seul match de championnat disputé cette saison. Lors de l’exercice précédent, le Ballon d’or 2022 a terminé troisième meilleur buteur du championnat avec 21 réalisations en 29 matchs. Un retour en Europe n’est donc pas à exclure surtout que certaines écuries sont intéressées.

Benzema courtisé par des clubs français

Ce dimanche, le journaliste Ekrem Konur dévoile que José Mourinho veut faire venir Karim Benzema du côté de Benfica. Le Special One a pris la direction du club de la capitale portugaise récemment après son départ du Fenerbahçe. Le journaliste turc explique cependant que l’attaquant français devra baisser son salaire en cas d’arrivée du côté de Lisbonne. Si Al-Ittihad laisse partir son joueur dès l’hiver, alors la formation le désirant devra débourser entre cinq et sept millions d’euros. Mais Benfica n’est pas le seul club qui scrute le dossier du Ballon d’or 2022. Des clubs de MLS ainsi que des clubs français surveillent la situation. Difficile de croire que Karim Benzema puisse signer dans une autre formation de l’hexagone que l’Olympique Lyonnais. La situation devrait se décanter en janvier lors de l’ouverture du mercato hivernal. Benzema n’est pas le seul joueur que José Mourinho tente de récupérer. Le technicien portugais a sondé David de Gea. Le gardien espagnol évolue du côté de la Fiorentina. Le Special One s’apprête à révolutionner Benfica. Il faut désormais patienter.