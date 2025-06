Théo Hernandez envoie balader l'Arabie Saoudite

Dans : Arabie Saoudite.

Par Quentin Mallet

Désireux de changer d'air cet été, Théo Hernandez n'est pas passé loin de rejoindre l'Arabie saoudite. Mais si un accord entre Al-Hilal et l'AC Milan a récemment été trouvé, l'international français préfère toutefois rejoindre un plus grand club européen.

La situation contractuelle de Théo Hernandez est particulièrement floue. En fin de contrat en juin 2026, il n'a jamais réussi à trouver d'accord avec l'AC Milan pour une prolongation. Le latéral gauche français espérait pouvoir négocier une grosse revalorisation salariale, mais les émoluments espérés étaient bien au-delà de ce que pouvaient proposer les dirigeants lombards. D'autant plus qu'avec la non-qualification pour une compétition européenne la saison prochaine, l'attractivité des Rossoneri a pris un sacré coup. Avec les difficultés rencontrées dans les négociations, Théo Hernandez et son club ont pris la décision de mettre un terme à leur aventure commune. Et si ses dirigeants avaient trouvé un accord avec Al-Hilal pour un transfert cet été, l'international tricolore en a décidé autrement.

Théo Hernandez refuse l'Arabie saoudite

En effet, comme l'indique TuttoMercatoWeb, Théo Hernandez n'a aucunement l'intention d'accepter l'offre d'Al-Hilal. L'écurie saoudienne avait réussi à convaincre l'AC Milan pour un transfert à 30 millions d'euros hors bonus, mais le Français n'est pas du tout convaincu que poursuivre sa carrière au Moyen-Orient soit une bonne chose pour la suite de sa carrière. Régulièrement appelé en équipe de France, encore assez jeune pour évoluer au plus haut niveau dans un top club européen, sa volonté est surtout d'attendre une proposition correcte d'un club de haut standing du Vieux continent.

Le média italien rappelle que l'Atlético de Madrid a déjà tenté sa chance mais les Colchoneros n'ont jamais réussi à s'aligner sur les demandes de chaque camp. Malgré le refus de Théo Hernandez de partir en Arabie saoudite, le départ du latéral gauche n'est toujours qu'une question de temps.