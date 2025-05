Milan et Hernandez se séparent, sa destination va choquer

Alors que son contrat expire l’année prochaine, Theo Hernandez ne parvient pas à s’entendre avec le Milan AC pour une prolongation. Le latéral gauche se rapproche d’un départ cet été. Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, le Français ne se dirige pas du tout vers un autre grand d’Europe.

Theo Hernandez pourrait bien nous surprendre cet été. En discussions avec le Milan AC pour une prolongation, le latéral gauche sous contrat jusqu’en 2026 semblait parti pour se réengager. Mais les mois passent et aucun accord n’a été trouvé. La tendance est désormais négative et le Français se dirige plutôt vers la sortie. Compte tenu de sa situation, un joueur de son calibre devrait attirer du beau monde sur le marché des transferts.

On a longtemps évoqué un possible retour au Real Madrid, une piste à oublier dans la mesure où la Maison Blanche fait le forcing pour recruter Alvaro Carreras à Benfica. Alors quel cador européen pour Theo Hernandez ? Peut-être aucun… D’après le média Transfer Feed, l’international tricolore a de réelles chances de filer en Arabie Saoudite ! Al-Hilal mène discrètement des échanges avec les agents du Rossonero depuis près d’un mois. Des négociations validées par Theo Hernandez qui a donné son feu vert pour un transfert chez le pensionnaire de Saudi Pro League.

