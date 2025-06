Officiel ‍: Cristiano Ronaldo prolonge à Al-Nassr

Très courtisé cet été notamment avant le Mondial des Clubs, Cristiano Ronaldo a préféré recharger ses batteries et préparer la reprise. L’attaquant portugais n’a réagi à aucune rumeur et il a finalement pris sagement sa décision. A quelques jours de la fin de son contrat, CR7 a prolongé de deux ans avec Al-Nassr, soit jusqu’en juin 2027. Il aura alors 42 ans.

A new chapter begins. Same passion, same dream. Let’s make history together. 🟡🔵 pic.twitter.com/JRwwjEcSZR