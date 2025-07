L'Arabie Saoudite prépare l'offre du siècle pour Lionel Messi ‍!

Dans : Arabie Saoudite.

Par Claude Dautel

En fin de contrat dans quelques mois avec l'Inter Miami, Lionel Messi est dans le collimateur du club saoudien d'Al-Ahli. Une offre colossale se prépare pour le champion du monde argentin.

Lorsqu'il a quitté le Paris Saint-Germain, Lionel Messi avait été cité comme étant très proche de la Saudi Pro League, mais c'est finalement avec le club américain de Miami, propriété de David Beckham, que la star argentine s'était engagée. A 38 ans, Messi ne veut cependant pas ranger ses crampons, et alors que son contrat avec le club de Major League Soccer s'achève en fin d'année, L'Equipe annonce ce lundi que le club saoudien d'Al-Ahli, qui a remporté la Ligue des champions dans la zone asiatique, veut faire signer Lionel Messi. Et pour y parvenir, une offre financière colossale se prépare en Arabie Saoudite, pays hôte du Mondial 2034 et qui vient de contribuer à la prolongation du contrat de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr, lequel pourrait donc s'offrir une dernière danse saoudienne avec son éternel rival.

Lionel Messi entre un salaire record et une prolongation

Lors de son départ pour l'Inter Miami, Lionel Messi avait mis en avant la compétitivité du club nord-américain et une vie plus confortable pour sa femme et ses enfants. Mais La Pulga a compris lors du récent Mondial des clubs que son équipe n'était pas au niveau, notamment près la claque mise par le PSG, et surtout qu'il pourrait s'offrir un dernier contrat énorme, probablement le plus important jamais signé par un footballeur. Du côté d'Al-Ahli, on est convaincu de pouvoir s'offrir Lionel Messi avec un salaire record. L'ancien Barcelonais, qui avait jugé la vie parisienne pas assez belle pour lui, va désormais devoir trancher, même si Loïc Tanzi précise que l'Inter Miami n'a pas abandonné son idée de prolonger Lionel Messi.