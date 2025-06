L’Arabie Saoudite ce n’est pas Paris, Messi adore

Lionel Messi est chez lui à Miami, mais il envisage sérieusement de quitter la Floride pour s'installer en Arabie Saoudite à la fin de la saison.

Ce dimanche, le sort en a voulu ainsi mais l’Inter Miami de Lionel Messi affrontera le PSG pour une place en quarts de finale de la Coupe du monde des clubs. Ce seront des retrouvailles forcément marquantes pour l’Argentin, qui est resté deux ans à Paris quand il a été chassé à la surprise générale du FC Barcelone, qui n’avait plus les moyens ni l’envie de le conserver. Mais sportivement comme humainement, La Pulga n’a pas apprécié son passage dans la capitale française, pestant contre les bouchons, les difficultés à se loger ou trouver une école qui convienne à ses enfants. En plus de cela, sportivement, le champion du monde 2022 n’a pas été au top non plus.

🇦🇷⏳🇸🇦 Discussions are ongoing and becoming more serious between Lionel Messi and Saudi Arabia. La Pulga is in direct contact with Mr. Abdullah Hamad — Director of the Mahd Academy — as well as the Saudi Pro League.



🔥 Regardless of the outcome, Messi will personally choose the… pic.twitter.com/Ognl7wCdMn