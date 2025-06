Le PSG veut faire pleurer Lionel Messi

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

En huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs, le Paris Saint-Germain fera face à l’Inter Miami. Les retrouvailles entre Lionel Messi et le club de la capitale sont très attendues. Jérôme Rothen souhaite tout de même que le PSG corrige le club de MLS.

Le destin fait parfois bien les choses. Le Paris Saint-Germain et Lionel Messi croiseront le fer une nouvelle fois lors de la Coupe du monde des clubs. L’Inter Miami et le champion d’Europe se feront face ce dimanche à 18h. Depuis cette nouvelle, les réactions se multiplient sur la rencontre. Sur RMC, Jérôme Rothen veut que le PSG montre à Messi que le football a changé. « Une revanche, je ne sais pas comment tu peux l’appeler. Que l’histoire est belle, on pensait que ça se finirait comme ça, même lui, il pensait finir loin du Paris Saint-Germain. Et manque de bol, première grosse compétition, première édition de la Coupe du monde des clubs, tu retrouves le Paris Saint-Germain, champion d’Europe face à toi », explique-t-il avant d’ajouter. « C’est la meilleure façon pour les Parisiens de montrer à Messi que le club a grandi depuis qu’il est parti. Et qu’aujourd’hui, il y a une vraie ossature, un vrai collectif, » précise l’ancien joueur.

Le PSG doit punir l'Inter Miami

⚡💥 Rothen : "Que l'histoire est belle, Messi pensait finir loin du PSG, tu retrouves le PSG champion d'Europe, c'est le meilleur moyen de lui montrer quel club est devenu le PSG. J'ai envie que le PSG lui en mette une bonne." pic.twitter.com/TLB204OeXu — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) June 24, 2025

Par la suite, l’ancien joueur du SC Bastia souhaite que le PSG corrige l’Inter Miami pour marquer le coup et avancer en quart de finale de la compétition. « Il y a une équipe qui respecte ses supporters, qui respecte le club. Rien que pour ça, j’ai envie que le PSG en mette une bonne à Lionel Messi et à l’Inter Miami. Que tous les supporters viennent avec les sifflets qu’ils ont achetés pour les JO pour siffler Messi, » conclut-il. Un rendez-vous attendu par les supporters parisiens. Des retrouvailles inespérées avec l’ancien joueur du FC Barcelone qui promettent un beau spectacle ce dimanche.