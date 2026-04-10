Cristiano Ronaldo doit gagner, le championnat saoudien est truqué

Après le match nul de son équipe contre Al Feiha (1-1) mercredi, Ivan Toney a lancé une grave accusation. L’attaquant d’Al-Ahli affirme que les arbitres font le nécessaire pour permettre à Al-Nassr et à sa star Cristiano Ronaldo de devenir champions.

Grosse polémique en Arabie Saoudite . En colère après le nul concédé contre Al Feiha mercredi, Ivan Toney croit savoir pourquoi son équipe a été privée de deux penalties évidents à ses yeux. L’attaquant d’Al-Ahli a laissé entendre que les arbitres tentaient de favoriser Al-Nassr, l’actuel leader porté par Cristiano Ronaldo et qui compte quatre points d’avance sur le troisième Al-Ahli, avec un match en retard.

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« Je pense que le sujet principal était les deux penalties, c’est clair comme de l’eau de roche, s’est emporté l’Anglais. Je ne sais pas ce que tu veux qu’il fasse de plus, si tu ramasses le ballon à deux mains, tu vas siffler penalty ou pas ? Quand on a essayé de parler à l'arbitre, il nous a dit : "concentrez-vous sur la Ligue des Champions". Comment l'arbitre peut-il dire ça ? On parle du moment présent et il nous dit de nous concentrer sur la Ligue des Champions. »

« Si vous voulez que j'aille plus loin, je peux le faire, ça pourrait me causer des problèmes mais je suis quelqu'un qui dit les choses comme elles sont, a poursuivi l’ancien joueur de Brentford. Il y a des points de discussion clairs avec l'arbitre, mais son esprit est ailleurs. Tout au long de la saison, ça aurait été un penalty clair, mais maintenant on entre dans le moment décisif et ils changent les choses. A qui profite ces décisions ? (Il rit) On le sait, qui est-ce qu'on chasse ? »

Ivan Toney n’a pas été plus loin devant les médias. Mais l’avant-centre en a rajouté une couche sur Instagram. « On voit clairement ce qui est influencé ! », a-t-il lâché dans son texte, avant la même accusation lancée par son coéquipier Wenderson Galeno. « On peut leur donner la coupe, c'est ça qu'ils veulent, ils veulent nous sortir du championnat par tous les moyens, ils veulent donner la coupe à une personne, c’est un manque de respect envers notre club », a dénoncé l’ailier brésilien d’Al-Ahli, en pensant très fort à Cristiano Ronaldo.