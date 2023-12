Benzema menacé par l'Arabie Saoudite et traité de touriste

Dans : Arabie Saoudite.

Par Mehdi Lunay

Al-Ittihad est en crise et c'est Karim Benzema qui le paie. L'attaquant français est en panne d'efficacité et en manque de motivation sur le terrain. Les critiques fusent alors que l'ancien madrilène avait récemment obtenu le départ de son entraîneur.

Karim Benzema n'a pas encore reçu le Ballon de plomb en Arabie Saoudite mais il est en tout cas loin de son niveau de Ballon d'or 2022. L'attaquant français est dans le dur en ce moment, à l'image de son club Al-Ittihad. La formation saoudienne a perdu sèchement 1-3 à domicile samedi et elle a connu un Mondial des clubs décevant à domicile. Après un succès face au modeste Auckland City, Al-Ittihad a été sorti avant les demies par les Egyptiens d'Al Ahly 3-1. Benzema, buteur ce jour-là, n'est pas exempt de tout reproche avec un penalty raté alors que son équipe pouvait revenir à 1-1. Mais, plus que son efficacité décevante (9 buts en Saudi League tout de même), c'est son attitude qui lui attire les foudres de la presse saoudienne.

Le nonchalant Benzema a été recadré unanimement

Samedi soir, la prestation de Karim Benzema a été jugée indigne dans l'engagement physique. Le joueur de 36 ans n'a pas semblé en vouloir suffisamment. Preuve de cela, son entraîneur Marcelo Gallardo l'a remplacé à la 75e minute et n'a pas caché que c'était du à des problèmes de niveau. « Non, il ne souffre d’aucune blessure et son remplacement est dû uniquement à des raisons techniques. C’est mon choix », a t-il indiqué devant la presse. Une réponse bien plus mesurée que celle du journaliste saoudien Walid Al-Farraj. Ce dernier a remis en cause l'implication du Français au sein de son équipe.

« L’écart entre Benzema et le public se creuse de jour en jour. Il n’a pas joué et n’a jamais réussi à faire une seule différence. Et surtout, il ne fait aucun effort, comme s’il disait au public : « Je m’amuse juste avec vous. » […] Quand Ronaldo est arrivé en janvier, il a montré des signes qu’il voulait jouer, mais Benzema ne propose rien. C’est comme si l’équipe ne l’aimait pas. Il est mal à l’aise. Je ne connais pas la raison », s'est-il emporté dans son émission Action avec Walid. Le comportement de Karim Benzema est d'autant plus dérangeant qu'il avait été très impliqué dans le départ de son ancien entraîneur Nuno Espirito Santo. Quelques semaines plus tard, cet incident apparaît révélateur du malaise Benzema à Al-Ittihad. Le Français, lié avec le club saoudien jusqu'en 2026, serait-il déjà las ?