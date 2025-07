Al-Qadsiah vire Aubameyang et lâche 65 millions d'euros

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

En discussions très avancées avec Pierre-Emerick Aubameyang pour la résiliation de son contrat, le club saoudien d’Al-Qadsiah s’apprête à dépenser 65 millions d’euros afin de recruter le buteur italien Mateo Retegui.

Une fois n’est pas coutume, l’Arabie Saoudite est un acteur clé de ce mercato estival. Ces derniers jours, les yeux des observateurs sont rivés vers le club d’Al-Qadsiah, qui s’apprête à résilier le contrat de son attaquant star Pierre-Emerick Aubameyang. Une situation suivie par de nombreux clubs européens dont l’Olympique de Marseille, qui a pris contact au cours des dernières heures avec son ancien buteur pour tenter de le faire revenir. Un joli coup en perspective pour l’OM, qui se verrait bien récupérer l’attaquant gabonais pour zéro euro, lui qui a laissé un excellent souvenir avec 30 buts marqués en 2023-2024.

Mateo Retegui è a un passo dall’Al-Qadsiah per circa 65m€. pic.twitter.com/iOLdpySpRZ — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 9, 2025

Du côté d’Al-Qadsiah, on ne fait pas de sentiment et si « Auba « est ainsi poussé vers la sortie, c’est pour investir massivement vers un attaquant plus jeune et en pleine bourre. Journaliste pour Relevo, Matteo Moretto nous apprend que le club saoudien a fait de Mateo Retegui sa priorité absolue sur le marché des transferts. Auteur de 28 buts et 9 passes décisives avec l’Atalanta Bergame cette saison, l’attaquant italien (20 sélections) va faire l’objet d’une offre monumentale estimée à 65 millions d’euros de la part de la formation saoudienne. Avec un salaire lui aussi monstrueux à la clé, il semble déjà acquis que l’Atalanta et Retegui vont accepter une proposition aussi juteuse.

On comprend mieux pourquoi Al-Qadsiah souhaite ainsi pousser vers la sortie Pierre-Emerick Aubameyang. Un jeu de chaises musicales qui pourrait faire le bonheur de l’Olympique de Marseille en ce mois de juillet.