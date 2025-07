L'OM négocie avec Aubameyang, accord imminent ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang provoque bien des rumeurs depuis quelques jours. Mais sa signature à l'OM semble se concrétiser ce mercredi depuis les révélations d'un journaliste très sérieux.

Aperçu en début de semaine à Saint-Etienne, où il accompagnait un de ses neveux qui faisait un test chez les Verts, Pierre-Emerick Aubameyang ne signera pas avec l'ASSE en Ligue 2, malgré toute l'estime qu'il a pour Sainté. Mais, alors qu'il négocie la rupture à l'amiable avec le club saoudien d'Al-Qadisiyah où il s'était engagé l'an dernier jusqu'en 2026, Marc Mechenoua annonce que le dialogue vient d'être initié avec les dirigeants de l'Olympique de Marseille pour un retour un an seulement après avoir quitté le club phocéen. L'ancien journaliste du Parisien et de Goal est très optimiste concernant un possible accord pour voir l'attaquant international gabonais rejoindre l'OM assez rapidement, apportant ainsi un énorme renfort offensif à Roberto De Zerbi.

Aubameyang et l'OM ont entamé des discussions

Proche de trouver un accord avec son club d’Al-Qadisiyah, Pierre-Emerick Aubameyang dispose de plusieurs sollicitations dont celle de l’Olympique de Marseille. Ces dernières heures, les parties échangent sur la faisabilité d’un retour à l’OM. #MercatOM — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) July 9, 2025

Sur X, anciennement Twitter, Marc Mechenoua lâche ses infos exclusives. « Proche de trouver un accord avec son club d’Al-Qadisiyah, Pierre-Emerick Aubameyang dispose de plusieurs sollicitations dont celle de l’Olympique de Marseille. Ces dernières heures, les parties échangent sur la faisabilité d’un retour à l’OM », annonce notre confrère, dont les infos mercato sont toujours très précises et fiables. Pour l'instant, rien n'est officiellement signé entre les deux parties, mais l'idée de voir Pierre-Emerick Aubameyang de nouveau au Vélodrome sous le maillot de l'Olympique de Marseille n'est plus une idée saugrenue ou une rumeur de plus. À savoir si le club saoudien va accepter de libérer gratuitement l'attaquant gabonais, mais du côté de Pablo Longoria, on flaire le bon coup. La signature de PEA, surtout libre, serait un des jolis coups de l'été.