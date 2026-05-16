Semenyo offre la Cup à Manchester City

Dans une finale de la Cup assez ennuyeuse, ce samedi à Wembley, c'est Manchester City qui s'est finalement imposé (1-0) contre Chelsea. Il a fallu attendre la 72e minute, et un geste inspiré d'Antoine Semenyo, servi par Erling Haaland, pour voir les joueurs de Pep Guardiola s'imposer. De leur côté, les Blues sont désormais quasiment certains de ne pas jouer une coupe d'Europe la saison prochaine.

FA Cup 16 mai 2026 à 16:00 Chelsea 0 1 Match terminé Manchester City Semenyo 72 ' Chronologie Composition Statistiques Carton jaune 90 ’ M. Caicedo Corozo Chelsea Remplacement 86 ’ ENTRE A. Garnacho Chelsea SORT J. Junqueira de Jesus Chelsea Remplacement 83 ’ ENTRE L. Delap Chelsea SORT R. James Chelsea Remplacement 74 ’ ENTRE P. Lomba Neto Chelsea SORT M. Cucurella Chelsea Voir Les Détails Complets Du Match