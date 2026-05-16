Manchester City a trouvé la faille en finale de la Cup
Antoine Semenyo offre la Cup à Manchester City

Semenyo offre la Cup à Manchester City

Premier League16 mai , 18:00
parClaude Dautel
0
Dans une finale de la Cup assez ennuyeuse, ce samedi à Wembley, c'est Manchester City qui s'est finalement imposé (1-0) contre Chelsea. Il a fallu attendre la 72e minute, et un geste inspiré d'Antoine Semenyo, servi par Erling Haaland, pour voir les joueurs de Pep Guardiola s'imposer. De leur côté, les Blues sont désormais quasiment certains de ne pas jouer une coupe d'Europe la saison prochaine.

FA Cup

16 mai 2026 à 16:00
Chelsea
0
1
Match terminé
Manchester City
Semenyo72'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
M. Caicedo Corozo
ChelseaChelsea
Remplacement
86
ENTRE
A. Garnacho
ChelseaChelsea
SORT
J. Junqueira de Jesus
ChelseaChelsea
Remplacement
83
ENTRE
L. Delap
ChelseaChelsea
SORT
R. James
ChelseaChelsea
Remplacement
74
ENTRE
P. Lomba Neto
ChelseaChelsea
SORT
M. Cucurella
ChelseaChelsea
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Pourquoi tu me suis toi ? T'es amoureux où bien ? Commente l'article en question sérieux tu est ridicule

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Comme toi sur chaque article de Lyon 🤫

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Ça étonne personne mon pauvre gars! Ils ont une finale à remporter avec un trophée à la clé mais toi comme c’est Lyon alors c’est un arrangement

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Je supposais que tu étais supporter lyonnais

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Désolé n'ai pas vu manque aussi O. Édouard

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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