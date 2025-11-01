Wesley Fofana lourdement condamné par la justice anglaise

Privé de son permis de conduire pendant deux ans, Wesley Fofana a été condamné par la justice anglaise à 300 heures de travaux d'intérêt général pour un nouveau délit routier.

Victime d'une commotion cérébrale en début de saison, le défenseur français de Chelsea a raté plusieurs matchs avec son équipe. Mais ce n'est pas ce qui lui avait la Une des médias anglais en ce 1ᵉʳ novembre. En effet, le Telegraph annonce que Wesley Fofana vient d'être condamné par un tribunal londonien à 300 heures de travaux d'intérêt général pour avoir roulé à vive allure sur une bande d'arrêt d'urgence. Un comportement dangereux qui a été filmé par les caméras embarquées d'autres automobilistes. Et si cette condamnation est sévère, c'est parce que l'international français n'en est pas à son premier coup de chaud au volant. En effet, en mai dernier, Wesley Fofana a déjà fait l'objet d'une suspension de permis de deux ans après un huitième excès de vitesse.

Fofana enchaîne les excès de vitesse

« En mai dernier, Fofana a eu une suspension de son permis par le tribunal de Lavender Hill pour excès de vitesse au volant de sa Rolls Royce Cullinan. Il avait également été flashé en excès de vitesse avec son Audi et sa Lamborghini Urus. À cette occasion, il a écopé de trente-huit points de pénalité », précise le quotidien anglais. Le juge a donc condamné Wesley Fofana à 18 mois de TIG avec 300 heures à consacrer à la communauté et lui a infligé une amende légèrement supérieure à 200 euros. Bien entendu, le défenseur français de Chelsea, qui était présent en personne au tribunal et n'a pas nié les faits, n'a plus de permis de conduire jusqu'en mai 2027.

Le juge n'a pas manqué de sermonner Wesley Fofana. « Vous savez pertinemment que beaucoup de jeunes vous admirent, aimeraient vous ressembler et suivre votre exemple. Cela fait partie intégrante du métier. Cependant, ils n’auront pas les moyens de s’offrir ces voitures coûteuses, avec tous leurs équipements de sécurité, et vous pourriez avoir un jeune de dix-sept ans, qui vient de réussir son permis, et qui pense pouvoir vous imiter. Ils ne parviendront pas à maîtriser leur voiture et effectueront une manœuvre de conduite absurde, et ils mourront », a lancé le juge au joueur de Chelsea.