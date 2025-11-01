Wesley Fofana lourdement condamné par la justice anglaise

L.E a tout pour gagner la LDC de nouveau .Il a ou aura les joueurs qu'il faut. Pourquoi écouterait il les barcelonnais ?
L.E a tout pour gagner la LDC de nouveau .Il a ou aura les joueurs qu'il faut. Pourquoi écouterait il les barcelonnais ?
Son clan a tendance à vouloir imposer ce gamin et ne lui rend pas service.Il est loin d'etre arrivé et s'ils ne comprennent pas qu'il ne sera pas titulaire et qu'il doit progressé il dégagera
Si le PSG était en train de perdre, j'aurais été d'accord sur le terme "sauve".
Il a libéré et fait gagner 2 points de plus
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|20
|10
|6
|2
|2
|23
|16
|7
|19
|10
|6
|1
|3
|24
|11
|13
|19
|10
|6
|1
|3
|21
|12
|9
|19
|10
|6
|1
|3
|16
|12
|4
|19
|10
|6
|1
|3
|14
|10
|4
|17
|10
|5
|2
|3
|22
|13
|9
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|14
|10
|4
|2
|4
|17
|15
|2
|12
|10
|3
|3
|4
|12
|16
|-4
|12
|10
|2
|6
|2
|14
|16
|-2
|11
|10
|3
|2
|5
|17
|20
|-3
|10
|10
|2
|4
|4
|8
|14
|-6
|9
|10
|2
|3
|5
|14
|18
|-4
|9
|10
|2
|3
|5
|10
|15
|-5
|9
|10
|2
|3
|5
|13
|22
|-9
|7
|10
|2
|1
|7
|7
|16
|-9
|5
|10
|1
|2
|7
|8
|26
|-18
Loading
Chelsea's Wesley Fofana, who is already serving two-year ban for eight previous speeding offences, must now complete 300 hours of community service Read the full story ⬇️ telegraph.co.uk/football/2025/…