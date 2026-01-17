United-City : Polémique sur la VAR, les arbitres répondent

Le match entre Manchester United et Manchester City a été heurté. Avec une action qui a tout de même interpellé en début de match.

Il n’y a pas qu’en France que les décisions arbitrales font parler. Même en Premier League, où la VAR est utilisée beaucoup plus rapidement qu’en Ligue 1, le match entre Manchester United et City a beaucoup fait parler. Car si les Red Devils se sont vus refuser trois buts à juste titre sur hors-jeu, Manchester City ne décolère pas face à un tournant du match intervenu rapidement.

Dalot a joué le ballon, il évite le rouge

Sur son aile gauche, Jérémy Doku a vu Diogo Dalot arriver et lui asséner une grosse semelle au niveau du genou. Un geste dangereux, en retard et bien trop haut pour ne pas faire réagir les officiels. Mais le carton jaune donné sur le terrain est resté, et nul doute que si cela avait été un rouge au bout de 11 minutes, les choses auraient été différentes.

Roy Keane, ancien taulier de Manchester United et grand expert des tacles rugueux a livré son verdict sans langue de bois, comme il le fait d’habitude sur Sky Sports. « Je pense avoir déjà vécu ça. J’ai mis des tacles violents, et j’en ai pris quelques-uns. Je ne suis pas un expert en carton rouge (rires), mais je pense que c’est un carton rouge », a reconnu l’ancien milieu de terrain, qui est connu chez les médias anglais pour militer en faveur du jeu rugueux, quitte à oublier quelques cartons au passage.

Mais que même Roy Keane, légende de MU et roi du fighting spirit à l’ancienne, ne donne un carton rouge sur l’action, c’est que le défenseur portugais est quand même allé trop loin. Sous le feu des critiques, les arbitres ont réagi à cette action qui a choqué. « Les arbitres n’ont pas donné de carton rouge sur l’action car ils ont estimé que Dalot a essayé de jouer le ballon », a fait savoir l’association des arbitres.