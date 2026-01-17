ICONSPORT_282590_0030

United-City : Polémique sur la VAR, les arbitres répondent

Premier League17 janv. , 18:52
parGuillaume Conte
0
Le match entre Manchester United et Manchester City a été heurté. Avec une action qui a tout de même interpellé en début de match.
Il n’y a pas qu’en France que les décisions arbitrales font parler. Même en Premier League, où la VAR est utilisée beaucoup plus rapidement qu’en Ligue 1, le match entre Manchester United et City a beaucoup fait parler. Car si les Red Devils se sont vus refuser trois buts à juste titre sur hors-jeu, Manchester City ne décolère pas face à un tournant du match intervenu rapidement.

Dalot a joué le ballon, il évite le rouge

Sur son aile gauche, Jérémy Doku a vu Diogo Dalot arriver et lui asséner une grosse semelle au niveau du genou. Un geste dangereux, en retard et bien trop haut pour ne pas faire réagir les officiels. Mais le carton jaune donné sur le terrain est resté, et nul doute que si cela avait été un rouge au bout de 11 minutes, les choses auraient été différentes.
Roy Keane, ancien taulier de Manchester United et grand expert des tacles rugueux a livré son verdict sans langue de bois, comme il le fait d’habitude sur Sky Sports. « Je pense avoir déjà vécu ça. J’ai mis des tacles violents, et j’en ai pris quelques-uns. Je ne suis pas un expert en carton rouge (rires), mais je pense que c’est un carton rouge », a reconnu l’ancien milieu de terrain, qui est connu chez les médias anglais pour militer en faveur du jeu rugueux, quitte à oublier quelques cartons au passage.
Mais que même Roy Keane, légende de MU et roi du fighting spirit à l’ancienne, ne donne un carton rouge sur l’action, c’est que le défenseur portugais est quand même allé trop loin. Sous le feu des critiques, les arbitres ont réagi à cette action qui a choqué. « Les arbitres n’ont pas donné de carton rouge sur l’action car ils ont estimé que Dalot a essayé de jouer le ballon », a fait savoir l’association des arbitres.

Premier League

17 janvier 2026 à 13:30
Manchester United
Mbeumo65'Chinazaekpere Dorgu76'
2
0
Match terminé
Manchester City
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
M. Mount
Manchester UnitedManchester United
SORT
B. Fernandes
Manchester UnitedManchester United
90
M. Mount
Manchester UnitedManchester United
Remplacement
90
ENTRE
A. Heaven
Manchester UnitedManchester United
SORT
L. Shaw
Manchester UnitedManchester United
90
M. Mount
Manchester UnitedManchester United
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Derniers commentaires

OM : Greenwood à l’Atlético pour 100 ME, c’est confirmé

La clauses de greewood c'est juste par principe mais pas valable juridiquement, en France les clause sont interdites,

L1 : Nice atomisé par Toulouse

Un club qui j’espère descendra en ligue 2!

Angers - OM : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Je vais me servir un petit cointreau (avec modération)

Jonas Wind, le numéro 9 qui fait rêver l’OL

PAS de verdâtre à Lyon, oust^^.

OM : Aubameyang rétrogradé, ça sent le départ

En fait vous voulez voir partir tout le monde... Greeeenwoood, Rulli, Aubam, Hodjberg... Vous êtes vraiment une bande de rigolo ici

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
3218102633258
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Toulouse
261875629236
8
Strasbourg
241773726215
9
Monaco
23187292833-5
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
22185762330-7
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
181853102135-14
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121733111838-20

Loading