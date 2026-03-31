Tottenham annonce l'arrivée de Roberto De Zerbi (off.)

C'était dans les tuyaux et c'est désormais officiel, Roberto De Zerbi récupère le poste d'entraineur de Tottenham laissé vacant après le licenciement d'Igor Tudor.

Il était le candidat le plus crédible aux yeux de la direction de Tottenham. Libre de tout contrat après son départ de l'Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi attendait de trouver le bon projet pour relancer sa carrière. Dans un communiqué, les Spurs ont annoncé la nomination du technicien italien au poste d'entraineur principal en lieu et place d'Igor Tudor, renvoyé il y a seulement quelques jours.

En attendant la validation de l'obtention de son permis de travail, Roberto De Zerbi a signé un contrat longue durée, annonce Tottenham. « Je suis ravi de rejoindre ce fantastique club de football, qui est l'un des plus grands et des plus prestigieux au monde. Je suis ici car je partage cette ambition et j'ai signé un contrat à long terme pour m'investir pleinement afin de la concrétiser. Notre priorité à court terme est de remonter au classement de la Premier League, et ce sera notre objectif principal jusqu'au coup de sifflet final du dernier match de la saison », a affirmé de son côté l'ancien entraineur de l'OM, qui retrouve l'Angleterre et la Premier League après un passage à Brighton.