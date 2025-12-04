ICONSPORT_278852_0004

Scandale des paris sportifs, un club anglais en grand danger

Premier League04 déc. , 11:40
parGuillaume Conte
Une affaire de paris clandestins risque de bousculer la Premier League, avec des révélations sur des montants colossaux pariés depuis des comptes offshores par le patron d'un club anglais.
Dans un match fou ce mercredi soir, Brighton s’est incliné à domicile contre Aston Villa sur le score de 4-3. Ce revers n’empêche pas la formation de la cote sud de s’installer tranquillement en première moitié de tableau de Premier League, avec un maintien déjà très bien engagé avec 22 points au compteur en 14 journées.
Mais une menace bien plus grave pèse sur Brighton. Son propriétaire, Tony Bloom, est connu pour son goût très prononcé pour les paris sportifs, dont il a fait son métier avec sa société StarLizard spécialisée dans l'analyse des datas à ce niveau. Il a pour interdiction de jouer sur les matchs de son équipe et toutes les rencontres de Premier League étant donné son activité dans ce domaine. Une décision qui date de 2014.

Vers un déballage géant devant la justice ?

Mais selon les révélations du Times, le problème prend désormais une toute autre ampleur. En effet, Tony Bloom, le boss des Seagulls, aurait monté un vaste réseau clandestin de paris sportifs, via un réseau de comptes offshore, pour des opérations cumulant jusqu’à 700 millions d’euros. L’affaire vient d’éclater car l’un des anciens membres de ce « syndicat », déjà condamné aux Etats-Unis pour des fraudes bancaires, réclame des montants impayés à hauteur de 20 millions d’euros. Et il a décidé de porter cela devant la justice. 
Résultat, tout est en train d’être déballé et l’implication de personnalités, dans le monde de la politique ou du sport, afin de faciliter les transferts d’argent, commence à s’ébruiter. La société de Bloom, dont le rôle précis est d’être consultante sur les paris sportifs, est accusée d’être la créatrice de tout ce réseau clandestin permettant de miser des sommes énormes sur les matchs de Premier League.
The Times l’affirme, si l’implication de Bloom sur des paris concernant les matchs de son équipe ou de Premier League était avérée, Brighton verrait sa situation sportive être surveillée et des sanctions disciplinaires pourraient tomber. Tony Bloom pourrait aussi être contraint de choisir entre ses deux activités, et donc vendre avec effet immédiat Brighton si l’enquête devait confirmer son implication.
Derniers commentaires

PSG : Futur stade, le Qatar prend une claque

Et pourquoi pas Doha, ça serait bien aussi 🤣🤣🤣 Je sais, je me tais, je me fais tout petit petit 🤣🤣

OL : Morton sur le départ, son prochain club va faire hurler

Merlin aime ton commentaire Pifou

PSG : Futur stade, le Qatar prend une claque

La miniature que des rombières qui donnent leur avis... Un nouveau stade ca crée de l'emploi et ca stimule l'économie mais bon surement des retraités qui ont connu les 30 glorieuses pour certains et qui cassent les couilles

Textor a ruiné l’OL, un spécialiste accuse la DNCG

🙏🏻 amen

OL : Morton sur le départ, son prochain club va faire hurler

Son prochain club c'est l'OL et rien d'autre.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

