Scandale des paris sportifs, un club anglais en grand danger

Une affaire de paris clandestins risque de bousculer la Premier League, avec des révélations sur des montants colossaux pariés depuis des comptes offshores par le patron d'un club anglais.

Dans un match fou ce mercredi soir, Brighton s’est incliné à domicile contre Aston Villa sur le score de 4-3. Ce revers n’empêche pas la formation de la cote sud de s’installer tranquillement en première moitié de tableau de Premier League , avec un maintien déjà très bien engagé avec 22 points au compteur en 14 journées.

Mais une menace bien plus grave pèse sur Brighton. Son propriétaire, Tony Bloom, est connu pour son goût très prononcé pour les paris sportifs, dont il a fait son métier avec sa société StarLizard spécialisée dans l'analyse des datas à ce niveau. Il a pour interdiction de jouer sur les matchs de son équipe et toutes les rencontres de Premier League étant donné son activité dans ce domaine. Une décision qui date de 2014.

Vers un déballage géant devant la justice ?

Mais selon les révélations du Times, le problème prend désormais une toute autre ampleur. En effet, Tony Bloom, le boss des Seagulls, aurait monté un vaste réseau clandestin de paris sportifs, via un réseau de comptes offshore, pour des opérations cumulant jusqu’à 700 millions d’euros. L’affaire vient d’éclater car l’un des anciens membres de ce « syndicat », déjà condamné aux Etats-Unis pour des fraudes bancaires, réclame des montants impayés à hauteur de 20 millions d’euros. Et il a décidé de porter cela devant la justice.

Résultat, tout est en train d’être déballé et l’implication de personnalités, dans le monde de la politique ou du sport, afin de faciliter les transferts d’argent, commence à s’ébruiter. La société de Bloom, dont le rôle précis est d’être consultante sur les paris sportifs, est accusée d’être la créatrice de tout ce réseau clandestin permettant de miser des sommes énormes sur les matchs de Premier League.

The Times l’affirme, si l’implication de Bloom sur des paris concernant les matchs de son équipe ou de Premier League était avérée, Brighton verrait sa situation sportive être surveillée et des sanctions disciplinaires pourraient tomber. Tony Bloom pourrait aussi être contraint de choisir entre ses deux activités, et donc vendre avec effet immédiat Brighton si l’enquête devait confirmer son implication.