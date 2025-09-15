Ruben Amorim viré ? Manchester United surprend tout le monde

ICONSPORT_270639_0040
Après la claque prise par Manchester United face à Manchester City, dimanche à l'Etihad, Ruben Amorim est au coeur d'un ouragan de critiques. L'entraîneur portugais sait désormais ce qu'il l'attend à court terme. 
En passe de devenir le pire manager de l'histoire des Red Devils, Rubon Amorim sait que les supporters mancuniens n'attendent désormais qu'une chose, c'est que Sir Jim Ratcliffe le vire afin de mettre un terme au cauchemar qu'ils vivent depuis des mois. Quatorzième de Premier League, avec seulement quatre points pris en quatre matchs, Manchester United ne fait plus peur à personne en Angleterre, sauf à ses fans. Après le 3-0 pris chez les Cityzens, le technicien portugais avait reconnu qu'il était conscient que les dirigeants du club pourraient rapidement mettre fin à sa mission. Pourtant, 24 heures plus tard, c'est tout le contraire qui semble se profiler. Sky Sports et plusieurs médias anglais affirment que Ruben Amorim a été confirmé à son poste, même si le légendaire club connaît son pire début de saison depuis 33 ans.

Man Utd vit un début de saison calamiteux

Rob Dorsett, journaliste pour Sky, affirme que la déroute contre Manchester City n'a pas changé la donne, et que Ruben Amorim conserve toujours la confiance de ses employeurs. Du moins jusqu'au match du week-end prochain face à Chelsea. « Le club a un plan à long terme et même si la frustration face aux résultats est évidente et croissante, il n'y aura pas de réaction instinctive ni de réévaluation régulière de l'avenir de l'entraîneur principal après chaque défaite, même si les gens le demandent de plus en plus fortement. Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, il y a douze ans, il y a eu deux entraîneurs intérimaires et huit entraîneurs en chef. Il n'y a aucune intention de repartir de zéro avec un neuvième », précise notre confrère anglais.
Autrement dit, l'heure n'est pas encore venue de tout casser du côté d'Old Trafford, mais la question finira tout de même par se poser si Manchester United abandonne rapidement toutes ses chances de finir à une place européenne. Et au rythme actuel, cela pourrait vite être le cas, les Red Revils ayant déjà quatre points de retard sur Chelsea, cinquième de Premier League. Des Blues qui seront en plus les prochains adversaires de Manchester United samedi prochain à Old Trafford
