ICONSPORT_272737_0038

Premier League : Manchester United renverse Crystal Palace

Premier League30 nov. , 14:55
parNathan Hanini
0
13e journée de Premier League
Selhurst Park Stadium
Crystal Palace - Manchester United : 1-2
Buts : Mateta (S.P, 36e) pour Crystal Palace, Zirkzee (54e) et Mount (63e) pour Manchester United
Douzième de Premier League avant cette rencontre, Manchester United s’est défait de Crystal Palace ce dimanche pour cette 13e journée de Premier League. Les Red Devils ont inversé la tendance en deuxième période. L’occasion également pour Ruben Amorim de relancer Lisandro Martinez, dix mois après son dernier match et sa blessure au genou. De son côté Crystal Palace s’est éteint après l’ouverture du score de Mateta sur pénalty. C'est la première défaite à domicile en Premier League pour les Eagles depuis février.

Premier League

30 novembre 2025 à 13:00
Crystal Palace
Mateta36'
1
2
Match terminé
Manchester United
Zirkzee54'Mount63'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
P. Chinazaekpere Dorgu
Manchester UnitedManchester United
SORT
A. Traoré
Manchester UnitedManchester United
Carton jaune
90
J. Lerma Solís
Crystal PalaceCrystal Palace
Remplacement
90
ENTRE
K. Mainoo
Manchester UnitedManchester United
SORT
B. Mbeumo
Manchester UnitedManchester United
Remplacement
85
ENTRE
J. Devenny
Crystal PalaceCrystal Palace
SORT
T. Mitchell
Crystal PalaceCrystal Palace
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Articles Recommandés
Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme et résultats de la 14e journée

ICONSPORT_278574_0134
Ligue 1

Ligue 1 : Brest fait chuter Strasbourg

ICONSPORT_278174_0137
Premier League

Cherki pour 40 ME, City remercie l'OL du cadeau

ICONSPORT_278492_0135
OM

OM : 60 ME pour Greenwood, Naples va droit au but

Fil Info

17:05
L1 : Programme et résultats de la 14e journée
17:04
Ligue 1 : Brest fait chuter Strasbourg
17:00
Cherki pour 40 ME, City remercie l'OL du cadeau
16:30
OM : 60 ME pour Greenwood, Naples va droit au but
16:19
Angers - Lens : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)
16:18
Chelsea - Arsenal : Les compositions (17h30 sur CANAL+ SPORT 360)
16:00
Corentin Tolisso met son nez dans les comptes de l'OL
15:30
L'OM a « torturé » Chancel Mbemba
15:00
Le coach du Barça n'en peut plus

Derniers commentaires

Ligue 1 : Brest fait chuter Strasbourg

Presque logique, quand tu joue une équipe qui doit rencontrer 4 "grosses" équipes en 5 matchs il y a danger (Strasbourg, Monaco, Rennes, Auxerre et Lyon) Tout comme Lorient (Nice, OL, Strasbourg, Metz et Monaco) Un gros tombera pourvu que ce ne soit pas nous

Le PSG chute avec une grosse polémique à Monaco

Il est beau ton blaze.. et tu te dis supporter du PSG....sacré tocard !.

OM : De Zerbi s'est planté et se fait démolir

Parce que L OM joue tout les 3 jours, il faut faire tourner

Benzema à l'OL, le roi du mercato s'enflamme

Sérieusement , même avec un "petit" salaire venir 2 ans à l'OL et prendre en main les jeunes AC du club serait un sacré challenge. Pour ça il faudrait qu'il n'ait pas de grosse proposition d'un autre club L'argent , quand on en a déjà, ne fait pas tout

PSG : Beraldo vendu pour 35ME à Chelsea, une offre de rêve

Bye beraldo et on prend tati de nantes a sa place

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3014932271215
2
O. Marseille
2914923351421
3
Lens
2813913221111
4
Rennes
241466224186
5
LOSC Lille
2313724271710
6
Monaco
231472526251
7
Strasbourg
221471625196
8
O. Lyonnais
211363418153
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
171445520191
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Brest
16144461924-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14133551320-7
15
Metz
11143291431-17
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
914239820-12

Loading