Premier League : Manchester United renverse Crystal Palace

13e journée de Premier League

Selhurst Park Stadium

Crystal Palace - Manchester United : 1-2

Buts : Mateta (S.P, 36e) pour Crystal Palace, Zirkzee (54e) et Mount (63e) pour Manchester United

Douzième de Premier League avant cette rencontre, Manchester United s’est défait de Crystal Palace ce dimanche pour cette 13e journée de Premier League. Les Red Devils ont inversé la tendance en deuxième période. L’occasion également pour Ruben Amorim de relancer Lisandro Martinez, dix mois après son dernier match et sa blessure au genou. De son côté Crystal Palace s’est éteint après l’ouverture du score de Mateta sur pénalty. C'est la première défaite à domicile en Premier League pour les Eagles depuis février.