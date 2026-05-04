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PL : Une star se prosterne devant Rayan Cherki

Premier League04 mai , 11:00
parAlexis Rose
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Auteur d’une première saison brillante sous les couleurs de Manchester City, Rayan Cherki représente un vrai bol d’air frais en Premier League, comme l’explique Bruno Fernandes.
Grand talent du centre de formation de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki n’a jamais réussi à atteindre le plus haut niveau européen au sein de son club formateur. Même s’il a réalisé de très grandes performances, notamment en Europa League face à Manchester United la saison dernière par exemple, l’international français n’était pas assez constant pour faire partie des tops players mondiaux. Mais cette année, sous le maillot de Manchester City, le joueur de 22 ans a trouvé une certaine forme de régularité sous les ordres de Pep Guardiola.

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Recruté pour un peu plus de 35 millions d’euros par les Citizens durant le dernier mercato estival, Cherki réalise un très bel exercice sur le plan comptable, avec 10 buts et 13 passes décisives en 46 matchs toutes compétitions confondues. Mais outre les statistiques, Cherki impressionne aussi la Premier League de par un style de jeu atypique, sortant de l’ordinaire dans un football moderne très lisse. Et alors que certains suiveurs de PL demandent à Cherki d’épurer son jeu pour devenir encore plus fort et efficace, Bruno Fernandes estime que le Français doit rester comme il est pour un jour devenir l’un des meilleurs joueurs du monde.

Cherki, « il faut des joueurs comme lui »

« Si Cherki arrête de faire ce dans quoi il excelle, comme ses dribbles, provoquer les adversaires, s’amuser avec le ballon comme il le dit – j’adore vraiment le regarder jouer – s’il arrête ça, on va perdre Cherki. La Premier League ne verra pas Cherki jouer son meilleur football. Pour que la Premier League progresse, il faut des joueurs comme lui qui font des choses différentes, qui sont capables de faire lever tout un stade d’un geste, d’une passe et tout le monde fait “ooooh”. Avant, il y avait beaucoup de joueurs comme ça, maintenant il y en a de moins en moins parce que les entraîneurs veulent être plus prudents », a lancé, dans la presse anglaise, le capitaine de Manchester United, qui estime donc que Cherki doit continuer à être aussi libre et créatif. Pour le bien du foot et en particulier de Manchester City, qui pourrait chiper le titre de champion d’Angleterre à Arsenal sur le gong, à condition d’avoir un grand Cherki durant le sprint final…
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Lorient
42321012104449-5
10
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41321011114447-3
12
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17
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163237223272-40

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