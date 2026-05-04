PL : Une star se prosterne devant Rayan Cherki

Auteur d’une première saison brillante sous les couleurs de Manchester City, Rayan Cherki représente un vrai bol d’air frais en Premier League, comme l’explique Bruno Fernandes.

Grand talent du centre de formation de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki n’a jamais réussi à atteindre le plus haut niveau européen au sein de son club formateur. Même s’il a réalisé de très grandes performances, notamment en Europa League face à Manchester United la saison dernière par exemple, l’international français n’était pas assez constant pour faire partie des tops players mondiaux. Mais cette année, sous le maillot de Manchester City, le joueur de 22 ans a trouvé une certaine forme de régularité sous les ordres de Pep Guardiola.

Recruté pour un peu plus de 35 millions d’euros par les Citizens durant le dernier mercato estival, Cherki réalise un très bel exercice sur le plan comptable, avec 10 buts et 13 passes décisives en 46 matchs toutes compétitions confondues. Mais outre les statistiques, Cherki impressionne aussi la Premier League de par un style de jeu atypique, sortant de l’ordinaire dans un football moderne très lisse. Et alors que certains suiveurs de PL demandent à Cherki d’épurer son jeu pour devenir encore plus fort et efficace, Bruno Fernandes estime que le Français doit rester comme il est pour un jour devenir l’un des meilleurs joueurs du monde.

Cherki, « il faut des joueurs comme lui »