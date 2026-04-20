EdF : Cherki décolle, Deschamps n'aura pas droit au crash

Décisif dans le choc contre Arsenal (2-1) dimanche, Rayan Cherki poursuit sa progression avec Manchester City. Son évolution ne fait qu’augmenter les chances des Bleus et la pression sur les épaules de Didier Deschamps avant le Mondial 2026.

Privée d’Hugo Ekitike blessé, l’équipe de France a quand même de quoi effrayer la concurrence. Les Bleus peuvent encore s’appuyer sur de nombreuses individualités comme Rayan Cherki, à nouveau étincelant dimanche. Le milieu offensif de Manchester City a été l’un des grands artisans du choc remporté contre Arsenal, notamment avec un exploit personnel sur son but inscrit. L’action, et plus généralement son match ont régalé Walid Acherchour.

« Sur le but, c'est pas Pipo et Bimbo en face, c'est Declan Rice et Gabriel, plus le retour de Saliba, a rappelé le chroniqueur de l’After. Arsenal a un temps fort et Cherki annihile ce temps fort avec cette passe pour Semenyo qui amène déjà un danger. Et derrière, il prend les rênes de cette première période pour aller faire la différence. Donnarumma le crève derrière avec cette grosse erreur mais c'est lui qui, à un moment, dit à Manchester City : "attendez, on ne fait pas un grand match les gars, ne vous inquiétez pas, je vais vous ramener dans cette surface de réparation par ma créativité et par mes passes". »

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« Le leadership que dégage ce mec pour sa première saison en Premier League… Je vois encore dans les médias français des mecs qui font la fine bouche ! "Vous vous enflammez", mais si on ne peut pas s'enflammer sur ce type de joueur qui fait basculer ce genre de rendez-vous… (…) En équipe de France, quand tu auras Olise pour démarrer et Cherki pour rentrer sur les 30 dernières minutes, ça va être n'importe quoi. Je ne sais pas comment on va faire pour la gâcher, mais il ne faudra pas gâcher cette Coupe du monde », a prévenu le journaliste dans un avertissement directement adressé au sélectionneur Didier Deschamps.