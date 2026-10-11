PL : Pogba veut voir City être sévèrement puni

Premier rival de Manchester City avec Manchester United en Premier League en 2011-2012 et en 2017-2018, le Français Paul Pogba espère récupérer deux titres suite à l’affaire qui touche actuellement les Citizens.

Depuis quelques semaines, la Premier League est secouée par l’affaire Manchester City. Si les Citizens ont répondu présents lors du choc de PL face à Liverpool ce dimanche (3-0) pour leur première sortie depuis les révélations, le club mancunien vacille en interne. Il faut dire que City risque de très grosses sanctions, allant de l’exclusion du championnat d’Angleterre à la perte des titres acquis entre 2009 et 2018.

Durant cette période, le club mancunien a effectivement été reconnu coupable de 114 infractions au règlement financier de la Premier League en masquant des investissements tout en gonflant les recettes de sponsoring provenant notamment d'Etihad, la compagnie aérienne émiratie. Une sorte de fraude financière estimée à un milliard d’euros qui pourrait coûter très cher aux Sky Blues.

« J’espère qu’on pourra récupérer deux titres »

En concurrence avec City quand il était à Manchester United, en 2011-2012 et entre 2016 et 2022, Paul Pogba espère en tout cas que la Premier League frappera fort sur Man City. Et le champion du monde français rêve même, avec humour, de récupérer deux titres de champions d’Angleterre. « Je n’ai rien à dire, pour être honnête… J’espère honnêtement que cela ne va pas affecter la Premier League et qu’on pourra récupérer deux titres », a lancé Pogba dans une courte vidéo relayée sur X en référence aux deuxièmes places de MU en 2012 et 2018.

Si cette déclaration, recueillie dans les paddocks à Singapour autour du Grand Prix de Formule 1, est plus une boutade qu’autre chose, cela montre quand même que le sujet des sanctions de Manchester City intéresse beaucoup de monde en Angleterre mais aussi à travers l'Europe, où Man City reste un club critiqué.